Feijóo justifica la prisión para el acusado de un fuego en Os Blancos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, justificó ayer la prisión preventiva para el vigués de 55 años acusado de provocar un incendio en un terreno de su propiedad en Os Blancos que calcinó una hectárea. "Supongo que el juez tiene información para adoptar ese auto de prisión", alegó antes de matizar la versión de que el arrestado estuviese cocinando cuando se declaró el fuego. "Hay cosas que salen por ahí diciendo que si el problema era que estaba asando unos chorizos o no; me da la sensación de que eso es una información incompleta y llamo la atención de que se informe adecuadamente porque no se trata de eso, se trata de alguna cosa más", añadió.

M. A. M. fue detenido el 18 de octubre por la Guardia Civil y pasó la noche en los calabozos del cuartel de Ourense. Desde el día siguiente a su arresto, se encuentra en prisión y es uno de los tres investigados por causar fuegos durante la oleada de incendios que entre los días 14 y 16 de ese mes calcinó más de 35.500 hectáreas en Galicia, según el balance de la Xunta. Durante esos días, cuatro personas fallecieron y el Ejecutivo autonómico culpó al "terrorismo incendiario" de lo ocurrido en los montes gallegos. A los investigados se les imputa responsabilidad en sucesos que carbonizaron cuatro hectáreas.

Solo M. A. M. permanece en prisión y uno de los investigados ni siquiera fue detenido, si bien una instrucción de 2006 de la Fiscalía defiende esa medida por facilitar la obtención de pruebas. La lista se completa con una vecina de Mos de 74 años, cuya participación en fuegos anteriores también se analiza. Sobre este caso, el presidente de la Xunta recordó sus "problemas serios de convivencia familiar", pues tiene parientes a su cargo.

Comisión parlamentaria

Además, criticó las peticiones para excarcelar a M. A. M. realizadas por compañeros de colectivos ecologistas. Feijóo se extrañó de que "haya gente" a favor de la prisión preventiva "para algunos incendiarios y para otros no" en función de "determinadas particularidades". "Si hay algún amigo no puede ir a la cárcel y otros sí", resumió. "Nosotros no tenemos amigos, tenemos incendiarios que cometen delitos de orden público y los actos no pueden quedar en una reprimenda. Además, aplazó su opinión sobre la petición de crear una comisión parlamentaria sobre los incendios realizada por la oposición a su comparecencia del martes.

Por otro lado, apoyó la propuesta de la Abogacía del Estado para imponer una pena "ejemplarizante" en el caso Gürtel y lo vinculó a la decisión del Gobierno de arrojar luz sobre la financiación de los partidos, incluido el propio PP.