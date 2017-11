Silva y Campos rechazan comparecer en el Parlamento para presentar sus presupuestos

Ni Carmela Silva ni Darío Campos acudirán al Parlamento a presentar los presupuestos de las instituciones que presiden para el próximo año. La presidente de la Diputación de Pontevedra, citada para hoy en la comisión de Economía de la Cámara autonómica, justifica su ausencia en los "ataques políticos" recibidos en sus dos últimas comparecencias. Y su homólogo en la corporación provincial de Lugo, en la falta de compromiso de la Xunta con la provincia y los reiterados incumplimientos en materia de inversión. Por el contrario, el también socialista Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña, confirmó su comparecencia en O Hórreo para informar de las cuentas provinciales. Con un caso idéntico en su propio partido -la ausencia de los presidentes provinciales del PP en 2005, cuando gobernaba el bipartito-, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó ayer que Silva y Campos rechacen presentar sus presupuestos en el Parlamento. Y también hizo autocrítica al calificar de "error" cuando no acudieron responsables provinciales del PP.

"Si hay presidentes provinciales que quieren ocultar sus cuentas, me parece una falta de respeto al Parlamento y a los ciudadanos", sentenció Feijóo, quien recordó que desde hace 10 años los representantes de estas instituciones acuden a la cita en la comisión de Orzamentos. Sin embargo el también líder del PP reconoció cuando en 2005 se ausentaron dirigentes provinciales de su partido. También, dijo, fue un "error". "Pero a partir de ahí, volvieron todos con normalidad", prosiguió el presidente de la Xunta. A su juicio, este plantón y la "opacidad" que conlleva supone una "falta de respeto" no solo a la Cámara, sino también a los ciudadanos. "No sé si esta es la nueva política del PSdeG, la de ningunear al Parlamento", sentenció Feijóo pocos días después de que Gonzalo Caballero fuese proclamado líder de los socialistas gallegos. El presidente de la Xunta también apeló al BNG, "socio del PSOE" en las diputaciones provinciales a pronunciarse sobre la ausencia de ambos presidentes en la comparecencia en O Hórreo.

Quien sí dará cuentas en el Parlamento sobre los presupuestos para el próximo año es el presidente de la Diputación de A Coruña. "A diferencia de lo que hicieron en el año 2005, cuando otros presidentes del PP no acudieron ante una Cámara con mayoría de socialistas y nacionalistas, el de A Coruña entonces acudió y ahora también", confirmó ayer Formoso en declaraciones a este periódico.

Desde el PP, su viceportavoz parlamentaria, Paula Prado, pidió al presidente de la comisión de Economía del Parlamento, el socialista Abel Losada, que ofrezca a Silva y Campos fechas alternativas para dar cuenta de los presupuestos del próximo año. No obstante, Losada se opuso a esta proposición al recordar que "hay antecedentes" en que se han obviado comparecencias por problemas de agenda, como en el caso de una comisión de investigación de las cajas. Además, explicó que se puso en contacto con la propia Carmela Silva para dar cuenta de la petición del PP, en una conversación en la que la presidenta de la Diputación le manifestó que no acudirá al Parlamento pero que en aras de favorecer la "cooperación institucional" sí asistiría a un "debate y discusión" con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para abordar los presupuestos del próximo año.

A principios de esta semana, la Diputación de Pontevedra comunicó al presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices, la decisión del gobierno provincial de no comparecer para presentar su presupuesto para 2018, mientras que el presidente de la Diputación de Lugo confirmó ayer mismo que tampoco presentará el presupuesto de la institución provincial .

En sus dos últimas comparecencias, en 2015 y 2016, Silva dijo haber acudido como "gesto de cordialidad" y en ambas lamenta haber sido víctima de "ataques políticos" que "en ningún caso" estaban relacionados con el presupuesto de la Diputación, informa Efe.