Los suspensos en el carné de conducir repuntan un 20% tras la huelga de examinadores

La huelga de los examinadores de tráfico se prolonga, al menos, durante este mes de noviembre. Como hasta ahora, tres días por semana no habrá exámenes lo que sumará una media de 300 alumnos en por cada jornada de paro en la comunidad gallega a la lista de espera para una nueva fecha para ponerse al volante y poder sacarse el carné. Y cuando lo hagan, tendrán una alta probabilidad de irse con el "no apto" para casa. Desde la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), su delegada en Galicia, Vanesa Fernández, reconoce que durante los meses de septiembre y octubre aumentó la cifra de suspensos entre los aspirantes al permiso de conducir entre un 15 y un 20%.

El repunte de "no aptos" en los meses de verano suele ser habitual, según detalla Fernández, ya que se trata de un perfil de alumnos que suele tener un tiempo muy justo para prepararse y presentarse el examen. En su mayoría, jóvenes que van a empezar sus estudios en la Universidad o ya los han iniciado. Sin embargo, a partir de otoño las estadísticas no suelen variar ya que los alumnos que se presentan al examen no tiene "prisas" y se toman la formación "con más calma" que los matriculados en verano. Pero la huelga en el sector ha provocado tal "incertidumbre" entre los alumnos que como no saben cuándo podrán ir a examen "han interrumpido su formación y llegan con carencias", según advierten desde el colectivo de examinadores. "Es gente que no está preparada porque como no saben cuándo van a ir a examen no pueden estar dando clases continuamente y han decidido dejar de darlas", detalla la delegada de Asextra en Galicia.

Los funcionarios en huelga ya desde junio esperan que el director de Tráfico, Gregorio Serrano, atienda sus reclamaciones para poner fin al conflicto. Un plus de unos 250 euros mensuales de la que la DGT se desentiende por no tener competencias en la materia ya que -argumenta- corresponde al Ministerio de Hacienda la subida específica de este complemento. "No se puede cerrar el conflicto en falso. Y si él no tiene competencias para esta subida salarial, que nos acompañe a Función Pública o la Secretaría de Estado de Interior para dar cumplimiento al compromiso adquirido en 2015 y sobre el que hay un mandato parlamentario de este verano", urge Vanesa Fernández. Recuerda además que esta misma semana Interior acordó equiparar el sueldo de los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil con los de los Mossos. "¿Por qué a unos sí y a otros no?", se preguntan los funcionarios de Tráfico.

"Si el director de la DGT se declara incompetente para resolver este conflicto, que alguien tome las riendas porque esta huelga nos está desangrando", advierte la portavoz del colectivo examinador en Galicia. "Mientras podamos resistir, mantendremos la huelga", sostiene.

Mientras, las autoescuelas gallegas aseguran estar al límite, con pérdidas millonarias, facturas que se acumulan y caída continua de matriculados. Esta situación ha provocado ya el cierre de varias empresas de formación en ciudadanos como Santiago y Pontevedra. "Estamos con el agua al cuello, con deudas a la Seguridad Social, impuestos, alquileres, salarios... Esto es insostenible como siga la huelga. De difícil recuperación en invierno, una época de poca afluencia de alumnos", advierten desde el colectivo de autoescuelas en Galicia.