Feijóo comparecerá mañana en un pleno monopolizado por los fuegos de octubre

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defenderá mañana en el Parlamento la respuesta dada por su Gobierno frente a la ola de incendios que afectó a Galicia a mediados de octubre. Lo hará en un pleno protagonizado por los fuegos, ya que una docena de los puntos que conforman el orden del día atañen a cuestiones relacionadas con las hectáreas calcinadas el mes pasado, como por ejemplo el dispositivo de extinción.

Hasta ahora, ha defendido que su Ejecutivo actuó "con rapidez" y ha impulsado la activación inmediata de las ayudas para paliar los daños, incluyendo las indemnizaciones para las familias de las cuatro víctimas mortales. También negó que hubiese "descoordinación" y puso el foco en los incendiarios. Aunque asegura que "no" puede afirmar que exista "una trama", sí que advirtió de una actividad incendiaria que calificó de "homicida". De hecho, llamó a reflexionar sobre la posibilidad de que los autores de los fuegos sean tratados como si hubiesen cometido delitos de terrorismo.

En frente, toda la oposición coincide en que el presidente debe dar explicaciones. De hecho, todos los grupos consideran que su comparecencia en la Cámara "llega tarde", mientras que el PP recalcó que la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, compareció de inmediato y defendió la actuación de la Xunta.

La oposición también exige una comisión de estudio sobre lo ocurrido. En Marea y PSdeG intentaron impulsar este órgano de inmediato, pero el PP se opuso y alegó, aún sin cerrarse en banda, que antes de cualquier otra determinación toca "escuchar" al presidente. El BNG mantiene una proposición no de ley para el próximo pleno en la que también demanda esta comisión de estudio. Los tres grupos no han optado por la misma vía para tratar de activar este órgano de estudio, pero sí coinciden en no descartar una comisión de investigación si el PP no accede al mismo.