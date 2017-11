Villares ve "imprudente" que el fiscal sugiera "planificación" en los incendios sin indicios

El portavoz de En Marea, Luís Villares, consideró "imprudente" que el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, señale que hay "circunstancias" para pensar en una "planificación" de los incendios. En su opinión, más allá de su "impresión", "no hay evidencias o indicios" que avalen esa afirmación. Villares esgrimió que un profesional en su situación "debería hacer afirmaciones basadas en sus pesquisas". "Algo que no me consta que se haya hecho", agregó.

Villares cargó además contra las ayudas habilitadas para paliar los daños de los incendios. Según él, conllevan una burocracia y "unos requisitos inasumibles" que dificultarán su cobro. Según sus cálculos, solo el 2% de los afectados podrán acogerse a estas subvenciones.

En su intervención hoy en el pleno del Parlamento, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciará "una batería de reformas estructurales" para evitar que en el futuro se repita la ola de incendios del pasado mes de octubre. Estas medidas estarán centradas en cuatro ejes: hacer cumplir las normas de prevención, avances en la ordenación del monte, actuaciones para dinamizar económicamente los bosques y mejorar el sistema de detección de fuegos y la respuesta ante los incendiarios.

Feijóo advertirá que para que estas medidas tengan éxito se necesita de la "corresponsabilidad" de toda la sociedad, desde administraciones a propietarios forestales. En su discurso recalcará que "si el bosque arde es porque alguien lo quema" e incidirá en "condenar a los incendiarios que de modo simultáneo y, en la mayoría de los casos, deliberadamente, aprovecharon las condiciones metereológicas para poner en riesgo el patrimonio natural, el modo de vida de los vecinos de Galicia e incluso se cobraron cuatro vidas".

Por su parte, el PSdeG propondrá que se recorten asesores y publicidad institucional, lo que permitiría un ahorro de 550 millones que, según los socialistas, debe invertirse en políticas de empleo, servicios básicos, la lucha contra la pobreza y en prevención de incendios forestales.