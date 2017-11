Caballero espera que el cambio en el PSdeG se extienda a las direcciones provinciales

El "cambio" que arrancó con la vuelta de Pedro Sánchez a la dirección del PSOE y la irrupción de Gonzalo Caballero a la Secretaría General del PSdeG debe ahora completarse con nuevas direcciones al frente de las cuatro direcciones provinciales. Así lo abogó ayer Caballero, en la clausura del Congreso que eligió nuevo líder en Xuventudes Socialistas. Nabor González, estudiante ourensano de Ciencias Políticas, toma las riendas de la organización juvenil del PSOE gallego. González avaló a Xaquín Fernández Leiceaga, que posteriormente retiró su lista, como candidato en las primarias.

Gonzalo Caballero confía que el "nuevo tiempo" abierto en el PSOE y PSdeG se traslade a las provincias, pero no lo tiene tan fácil. En Pontevedra y Lugo ya ha promovido candidatos próximos a su órbita, pero tienen competencia. Los críticos con Gonzalo Caballero o quienes han detentado el poder en las provincias en los últimos años se resisten a dar un paso atrás y han decidido plantar cara en las primarias provinciales.

El portavoz socialista de Redondela, Eduardo Reguera, pugnará por el puesto con el teniente de alcalde de Vigo, David Regades. En Lugo, la apuesta de Caballero es la teniente de alcalde de Burela, Patricia Otero, pero tendrá que medirse con el portavoz del gobierno de la Diputación, Álvaro Santos, y el alcalde de Castroverde, Xosé María Arias.

En Ourense, se acaban de convocar primarias para el 17 de diciembre, y los próximos a Gonzalo Caballero buscan un candidato en una provincia muy fragmentada, entre los pachistas (en alusión al ex secretario general Pachi Vázquez), los críticos con los pachistas, antiguos pachistas no alineados, los próximos a Juan Díaz Villoslada y el grupo de Gonzalo Caballero. En A Coruña, aún no hay fecha para las primarias, y ahí también la provincia está dividida al menos en tres facciones.

Caballero pretende que al frente de las cúpulas provinciales estén colaboradores de su proyecto, pues así le resultará más fácil dirigir el PSdeG rodeado de afines, que no de rivales internos.