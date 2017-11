Galicia contará con dos funcionarios más en juzgados para cláusulas suelo

Galicia contará con dos funcionarios más en los juzgados de primera instancia especializados en cláusulas suelo de Vigo y A Coruña, anunció hoy el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gerardo Martínez Tristán.

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y los vocales de la comisión permanente se han reunido para evaluar los cinco primeros meses del plan de urgencia aprobado por el CGPJ ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias, como consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este tema.

Después de la reunión, Martínez Tristán ha señalado que el CGPJ también considera necesario "duplicar el número de jueces tanto en A Coruña como en Vigo" y "dar mayor estabilidad a los letrados de la Administración de Justicia".

"Para obtener los resultados que deseamos no solamente la comunidad tiene que dotar de estos dos funcionarios más los juzgados y no solamente el CGPJ tiene que destinar allí para estas tareas a más jueces, sino que tienen que colaborar en lo que corresponda", ha explicado.

Asimismo, Martínez Tristán ha defendido que el sistema establezca un juzgado de primera instancia especializado en cláusulas suelo por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos, frente a la petición del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de que se pudieran presentar las demandas en cualquier juzgado.

"La esencia del sistema es la concentración en un solo órgano con una sola estructura organizativa, lo que no significa que no pueda haber mas de dos o tres jueces en cada juzgado", ha dicho para recalcar que "la línea roja" que no se debe traspasar es establecer otros juzgados.

En este sentido, el vicepresidente de la Xunta de Galicia también ha compartido la necesidad de incrementar el número de funcionarios en los juzgados de A Coruña y Vigo para "evitar que haya un colapso" y que "vayan saliendo sentencias".

Por otra parte, la directora general de Justicia de Asturias, Encarnación Vicente, ha celebrado que durante la reunión el CGPJ haya puesto de ejemplo de "buen funcionamiento en esta materia" el juzgado especializado en cláusulas suelo de la comunidad y que éste sea "el que mejor ha funcionado en toda España", con un número de asuntos tratados superior a 2.400 y con más de 600 sentencias dictadas.

A pesar de que ha señalado que los resultados son "muy satisfactorios", también ha apuntado que si el volumen de demandas lo sugiere "se incrementarán todos los refuerzos que sean necesarios" para que el juzgado siga funcionando como hasta ahora.

Por último, la consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, ha señalado que "ante la realidad de las demandas que se han interpuesto, en Andalucía más de 26.000, la comunidad necesita más jueces, letrados y una respuesta por parte del Ministerio".

Aguilar ha destacado el esfuerzo "extraordinario" de la Junta de Andalucía, que ha puesto a disposición de los juzgados por cláusulas suelo "44 refuerzos y todos los medios materiales y tecnologicos" y ha anunciado que habrá otra reunión de inmediato, en cuanto el CGPJ "conforme formalmente su propuesta", para "ver cómo afrontar todo el trabajo del próximo año".