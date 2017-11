El tiempo en Galicia | Las mínimas caen este martes en un día soleado

Este martes persistirá la influencia anticiclónica sobre Galicia, por lo que se espera una jornada con bancos de niebla matinales que darán paso a cielos poco nublados o despejados en general.

Las temperaturas mínimas sufrirán un moderado descenso, mientras que las máximas quedarán sin cambios significativos. El viento soplará flojo de componente este con intervalos de moderado en el litoral norte.

Temperaturas extremas previstas en las ciudades:

A Coruña 10° 16°, Ferrol 5° 17°, Lugo 3° 14°, Ourense 6° 17°, Pontevedra 8° 19°, Santiago de Compostela 7° 15° y Vigo 10° 19°.

SIN LLUVIA A LA VISTA

MeteoGalicia ha señalado esta mañana que por ahora no hay precipitaciones a la vista en Galicia, al menos no lluvias de consideración. Una portavoz del organismo gallego de predicción meteorológica ha adelantado que no se esperan al menos hasta la próxima semana.