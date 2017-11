La Xunta, satisfecha con la indemnización de 1,8 millones y la oposición censura la cuantía y la demora judicial

La Xunta se declara satisfecha porque la Justicia "ha reconocido íntegramente la indemnización que reclamaba" -1,8 millones- por los daños derivados del Prestige. El Ejecutivo autonómico recuerda que en el auto se solicita indemnización al Estado por gastos patrimoniales, compensaciones al sector pesquero por el paro temporal, además de daños ambientales y morales, de los cuales ya fueron abonados 145 millones por el Estado a la Xunta como gastos realizados por el Gobierno como consecuencia de la marea negra que tiñó de negro más de 3.000 kilómetros de costa.

Los tres partidos de la oposición cuestionaron cuantía fijada por la Audiencia de A Coruña. "Que haya prácticamente 3.000 millones que la Fiscalía acreditó en daños que no se van a pagar significa que a las empresas de transporte de petróleo les sale muy barato contaminar", lamentó el portavoz de En Marea, Luís Villares. Desde el PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga manifestó su "perplejidad" por el hecho de que no fuese aceptada la estimación económica de la Fiscalía y consideró que el auto debería haber incluido "daños morales" en las compensaciones a la Xunta, así como lamentó la tardanza en la resolución. Para la diputada del BNG Montse Prado, el auto es "tardío e insuficiente" y supone "una nueva burla" al pueblo gallego porque no "es compensado" por la marea negra.