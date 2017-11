Pachi Vázquez se presenta "de cero" para ser el líder de los socialistas ourensanos

El exsecretario xeral del PSdeG Pachi Vázquez será candidato a liderar a los socialistas de la provincia de Ourense. El también exconselleiro de Medio Ambiente y exalcalde de O Carballiño dijo presentarse con "gran humildad" y "vocación de servicio", reconociendo que esto "no va a ser un paseo militar" pese a todos los cargos que ha ocupado en su vida política. En ese sentido, dijo ser consciente de que va a "partir de cero".

Vázquez es el cuarto candidato que se presenta para dirigir el PSOE de Ourense, tras la diputada Noela Blanco; el alcalde de Amoeiro, Rafael Rodríguez Villarino, y el concejal en Taboadela Álvaro Vila. La propuesta de Vázquez, que valoró la experiencia y cualidades de los otros aspirantes, es "distinta pero complementaria" a las anteriores. El exsecretario xeral del PSdeG explicó que ha dado este paso porque considera que puede "aportar a este proyecto una honda experiencia" -ya fue secretario provincial durante ocho años- al mismo tiempo que una "honda ilusión por sumar dentro para intentar ganar elecciones fuera". En este sentido, se ofreció para crear una "alternativa socialista" que haga frente a la "hostilidad política del Partido Popular" y ayude al PSOE a recuperar terreno y ampliar las 17 alcaldías que tiene en este momento en las próximas elecciones municipales que se celebrarán en 2019. "Materia prima hay", aseguró. Lo que falta, al entender de Vázquez, es "cerrar la unidad en el partido". A pesar de ello, criticó la decisión de la ejecutiva del PSdeG de nombrar una gestora en Ourense para "gestionar los tiempos políticos en el proceso de celebración de primarias", que también ha fijado en A Coruña, cuyo secretario provincial dimitió hace semanas. "No me ha gustado nada", afirmó al tiempo que destacó que en Ourense no había dimitido el líder provincial.