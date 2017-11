Vilalba ya tiene molde para reponer el busto de Fraga si no aparece el robado

El alcalde del concello lucense de Vilalba, Agustín Baamonde, confirmó ayer que el Ayuntamiento custodia un molde en escayola del busto de Manuel Fraga, y si no es recuperado el monumento robado, realizado en bronce, el Gobierno local ordenará su reposición. El regidor local reconoció que, en esta ocasión, tiene "el firme convencimiento" de que el busto del expresidente de la Xunta de Galicia "no va a aparecer", porque la forma en la que se lo llevaron, sin pintadas y de una manera "limpia", hace pensar que "lo hicieron para no devolverlo".

Aunque ya había sido robado en dos ocasiones previas, "había aparecido a los dos o tres días", explicó el alcalde, en lugares públicos. Ahora, precisó Baamonde, el Concello tiene pensado esperar "un par de semanas", para ver si el busto aparece.

Si no llega a aparecer, ordenará su reposición, dado que el Ayuntamiento de Vilalba custodia el molde en escayola para hacer una reproducción exacta.

En todo caso, el alcalde ya avanzó que, si se hace de nuevo, se buscará que el busto tenga "un sistema de anclaje más firme" a la base, precisamente para evitar que se repitan cada cierto tiempo situaciones de este tipo.