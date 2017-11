"Yo no pienso morirme, y en 30 años seré más joven de lo que soy ahora"

El profesor José Luis Cordeiro impartirá hoy (20.00 horas con entrada gratuita previa inscripción en info@fbarrie.org) una conferencia en la Fundación de Barrié dentro del ciclo Galicia en la encrucijada. Ciclo de conferencias sobre demografía y futuro. En ella explicará que gracias a los avances tecnológicos, en dos o tres décadas seremos inmortales ya que se podrá curar el envejecimiento por lo que la muerte será opcional.

- El título de su conferencia será Demografía y tecnología. La muerte de la muerte . ¿Es cierto que asistiremos a la muerte de la muerte?

-Varias personas que estamos trabajando en este tema pensamos que como máximo en tres décadas vamos a poder curar el envejecimiento y rejuvenecer de manera que la muerte será opcional.

- ¿Y cómo se logrará?

-Se están haciendo experimentos con ingeniería genética e incluso científicos españoles muy renombrados como Juan Carlos Izpisúa Belmonte ha logrado rejuvenecer ratones o la científica María Blasco que ha conseguido crear ratones que viven más años.

- También afirma que en 2045 años seremos inmortales.

-Yo no pienso morir.

- ¿Y eso?

-Porque yo pienso vivir 30 años más y en 30 años vamos a poder rejuvenecer a las personas. Y por eso no solo no pienso morir sino que pienso ser más joven en 30 años que lo que soy hoy.

- En EEUU hay tratamientos para enfermedades a los que solo pueden acceder los más ricos. ¿El acceso a esa longevidad irá acompañado de una brecha aún mayor entre ricos y pobres?

-Todas las tecnologías cuando comienzan son caras y malas. Y cuando se democratizan se vuelen buenas y baratas. La primera secuencia del genoma humano tardó en descubrirse 13 años y costó miles de millones de dólares. Hoy se puede secuenciar el genoma humano por 800 dólares en un día. Y en 10 años estimamos que se va a secuenciar en un minuto por 10 dólares. Es una reducción increíble: de miles de millones a 10 dólares. De 13 años a un minuto.

- Así que al principio habrá diferencias entre ricos y pobres.

-El primer inmortal va a pagar mucho y por una tecnología mala y quizá hasta se muera. Pero cuando se democratice va a ser bueno, bonito y barato.

- Por cierto, si se acaba con la muerte y nadie fallece se crea otro problema: la superpoblación en el mundo.

-La población mundial ya se está estabilizando y está empezando a caer en los países más avanzados. En España la población no crece. Se mantiene debido a la inmigración. El problema del mundo no es la superpoblación. El problema es que no hay más gente y la gente no solo viene con una boca, sino con un cerebro y el cerebro es capaz de crear cosas inimaginables y por eso la humanidad ha progresado tanto en los últimos tiempos, justo porque tenemos más gente y la gente piensa y la gente crea.

- Entonces, ¿no habrá un problema de superpoblación?

-Las tecnologías van a cambiar todo radicalmente. Vamos a entrar en el mundo de la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología? que van a permitir crear mucho más por mucho menos. No hay un problema de superpoblación en el mundo. Eso es falso. Y no lo habrá.

- Pero insisto. Con su teoría, si nacen personas y no muere ninguna la población va a crecer.

-Y eso es bueno.

- Pero los recursos naturales son limitados.

-Hace dos siglos Malthus decía que el mundo estaba superpoblado y que era el fin para Inglaterra porque tenía seis millones de habitantes. Pero era porque no había comenzado la revolución industrial y con la economía agrícola tradicional no podía haber más gente.

- Entonces, ¿no nos preocupamos?

-Vamos más atrás en la historia. Hace 50.000 años cuando vivíamos en África solo podía haber un millón de humanos porque ese número era todo lo que permitía la caza y la recolecta, pero luego inventamos la agricultura que permitió que la población creciese porque controlabas tu comida.

- Y sino siempre nos quedarán otros planetas.

-En realidad la tragedia es que no vamos a tener más gente y necesitamos muchísima más gente que siga pensando, que siga creando. De todas formas, en una década se va a iniciar la colonización de Marte. Entonces los que creen que hay mucha gente se van a poder ir a Marte que estará vacío.

- Usted también asegura que nos comunicaremos de forma telepática. ¿Cómo se logrará?

-Todos nuestros pensamientos, todos nuestros movimientos? todo lo que hacemos son impulsos electroquímicos del cerebro. Con unos electrodos, al igual que los que se usan para un electroencefalograma, vamos a poder comunicar de un cerebro a otro esos pensamientos. En vez de hablar vamos a poder comunicarnos mucho más rápido de cerebro a cerebro de forma telepática.

- Así que ya no hablaremos entre nosotros.

-Toda esta entrevista te la podré transmitir en un segundo cuando me pueda comunicar telepáticamente contigo. Porque hablar es un sistema de comunicación primitivo de banda estrecha, muy lento y unidireccional. Por eso nos lleva tanto tiempo comunicarnos porque hablar es un sistema primitivo de comunicación comparado con la telepatía.

- ¿Eso también lo vamos a ver usted y yo o lo verán las próximas generaciones?

-Esto lo vamos a ver en una o dos décadas.