El alcalde de Ares pugnará por liderar el PSOE coruñés si no logra una lista de integración

El teléfono humeó durante el fin de semana en las filas socialistas de la provincia de A Coruña. Todavía ayer por la tarde continuaban los cruces de llamadas y wasaps entre los posibles aspirantes y quienes podrían avalarles en el proceso para concurrir a las primarias del PSdeG coruñés, convocadas para el 17 de diciembre en primera vuelta y el 23, en segunda. A unas horas de que concluya el plazo para la presentación de precandidaturas, se cierra hoy a las ocho de la tarde, tan solo un aspirante anunció que librará la batalla: el alcalde de Cariño, José Miguel Alonso Pumar, quien durante las primarias en Ferraz recabó apoyos en Galicia para Susana Díaz frente a Pedro Sánchez. También se da por hecho que el regidor de Ares, Julio Iglesias, entrará en la pugna. Pero antes tratará de conseguir una "candidatura de integración", que represente "a todas las sensibilidades" y en la que "todos se sientan a gusto", según apuntan fuentes próximas a Iglesias, quien ya en 2014 intentó tomar las riendas del PSdeG en la provincia, aunque finalmente no logró los avales necesarios para disputar la Secretaría a sus homólogos en Culleredo, Julio Sacristán, y Oroso, Manuel Mirás.

Desde el entorno de Iglesias, aseguran que trata de buscar la "integración" y el "entendimiento" en la provincia. "Para el cambio todos somos necesarios, la dimisión de Sacristán es prueba de que no se superaron los problemas del pasado. Eso solo se consigue hablando y sumando", apuntaba ayer un dirigente socialista afín al alcalde de Ares. Si en las próximas horas Iglesias no logra esa candidatura de integración que busca in extremis, también disputará la batalla por el liderazgo de la dirección provincial.

El alcalde de Ares, afín ala dirección autonómica, apostaba en su precandidatura de hace tres años por cambiar el rumbo del PSOE coruñés desde la "autocrítica". Su discurso se basaba entonces en la "regeneración" del PSdeG y achacaba la debacle electoral en la provincia a la falta de "credibilidad" de sus dirigentes. En el inicio de la pugna por liderar el cambio en PSdeG coruñés, aseguraba presentarse al proceso de primarias "con fuerzas" y con ideas para superar las dificultades" del partido en la provincias. En el proceso que ahora se abre en A Coruña, y que en la dirección autonómica protagonizó Gonzalo Caballero, Iglesias aspira a "sumar" y a "ser parte de la solución".

En las próximas horas se despejará la incógnita de quién concurrirá en representación del sector del presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso. El nombre que sonó con más fuerza en las últimas semanas fue el de Bernardo Fernández, alcalde de Pontedeume y secretario de Organización del PSOE provincial durante la etapa de Sacristán. En los últimos días, la candidatura de Fernández perdió fuerza en favor de Antonio Leira, teniente de alcalde de Oroso y mano derecha de Formoso en la Diputación, donde es responsable del área de Economía y Hacienda.

Nada más convocarse el proceso de primarias del PSdeG en la provincia, cargos y militantes socialistas en la provincia manifestaron su malestar por la rapidez en la que se fijó el calendario y los plazos tan cortos para la presentación de candidaturas. Seis días. Ese es el tiempo del que dispusieron los posibles aspirantes decidir si se presentan.