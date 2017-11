La DGT decreta un 50% de servicios mínimos ante la huelga de los examinadores

La respuesta de Tráfico a la nueva propuesta de los examinadores, que sigen en huelga tres días por semana, llegó esta mañana. Antes la falta de acuerdo con el colectivo para desbloquear el conflicto, que en Gaicia ha provocado el aplazamiento de más de 16.000 exámenes de conducir, la DGT ha acordado decretar el 50% de los servicios mínimos en todas las Jefaturas de Tráfico si en diciembre continúa la huelga que los examinadores mantienen desde hace cinco meses con una "nula intención" de negociar una solución.

Así lo ha anunciado esta mañana el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, que ha dejado claro la "muy poca voluntad" para negociar por parte del comité de huelga que, no solo "no se han movido un ápice en sus demandas sino que las han aumentado". La semana pasada la DGT hizo una oferta económica al sector, cuyo contenido no trascendió para no entorpecer las negociaciones pero que se encontraba por debajo de los 250 euros brutos mensuales que demandaban los trabajadores en huelga. La propuesta de Tráfico fue sometida a votación en todas las asambleas provinciales, donde el 98% de los examinadores dijeron no a la oferta presentada por Serrano. Ante esta situación, a última hora del jueves, el comité de huelga envió una nueva propuesta a la DGT.

Más examinadores

"Nadie podrá decir que esta DGT no ha hecho esfuerzos sobrehumanos para ofrecer mejoras a los examinadores, pero es imposible negociar con quien no mueve ni un milímetro. Hasta aquí hemos llegado", ha reprochado Serrano, antes de avanzar que de continuar los paros en diciembre se decretarán la mitad de los servicios mínimos.

Unos servicios mínimos que no serán necesarios adoptar en todas las Jefaturas pues en más de 40 centros la incidencia de la huelga es inferior al 50 por ciento de seguimiento y la incorporación "en breve" de 22 nuevos examinadores que en julio llegarán a 122.