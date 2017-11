La Xunta pide a Vigo medidas de ahorro antes de reducir el caudal ecológico de los ríos

La conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, y el director de la firma pública Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, reiteraron ayer al Ayuntamiento de Vigo que antes de reducir el caudal ecológico de los ríos, el municipio debe adoptar otras medidas de ahorro ante la situación de sequía.

La Administración autonómica indicó en una nota que rebajar el caudal en la zona Galicia Costa podría generar problemas en el ecosistema, y no será posible mientras no se certifique la adopción de otras medidas como reducir el consumo en actividades de ocio o usos industriales. Así lo comunicó Mato a la delegación municipal viguesa encabezada por su alcalde, Abel Caballero, en una reunión celebrada ayer en la sede Augas de Galicia, en Santiago. La orden de usos prioritarios marca, en primer lugar, el abastecimiento de la población y, en segundo lugar, usos ambientales en los que se inscribe el caudal ecológico, por delante del consumo industrial. Sobre la otra petición del Gobierno de Vigo, la de construir un azud que aumente la capacidad de almacenamiento de la presa de Eiras, la Xunta señaló en su comunicado que las dos administraciones asumen que no daría respuesta a una posible situación de emergencia si no llueve lo suficiente en los próximos dos meses. Para construir esa infraestructura serían necesarios seis meses de ejecución.

Augas de Galicia apunta, en todo caso, que un azud tampoco sería una solución para el abastecimiento a medio y largo plazo.

La Xunta y el Ayuntamiento de Vigo acordaron una nueva reunión el próximo viernes para evaluar los planes y analizar, junto al resto de municipios que se abastecen del río Verdugo y el Lagares, si las medidas solicitadas por Augas de Galicia para reducir el consumo en un 10% están dando resultados.