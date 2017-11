Formoso dará la batalla por liderar el PSOE coruñés frente a otros seis aspirantes

Overbooking de candidatos para hacerse con las direcciones provinciales del PSdeG. Con los siete candidatos que ayer se inscribieron para competir por el liderazgo del partido en A Coruña, se cierra la primera etapa en la carrera provincial en las cuatro agrupaciones gallegas. La sorpresa en este proceso la dio el presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, que también competirá por hacerse con el timón del barco socialista en la provincia y así evitar que el sector del líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, se imponga en su territorio. Aunque se mostraba reacio a concurrir al proceso, la presión interna le llevó in extremis a dar el salto por la Secretaría Provincial. No es la primera vez que Formoso pugna por este cargo; ya en 2012 lo había hecho frente al exdiputado autonómico José Manuel Lage y el exministro de Justicia Francisco Caamaño, quien finalmente resultó vendedor.

Junto al presidente de la corporación provincial estarán en la batalla -la que más aspirantes suma en la historia del PSdeG coruñés y de las cuatro agrupaciones provinciales en estas primarias-, dos regidores más, un teniente de alcalde, una exconcejal en Santiago, un militante de la agrupación de Mazaricos y un profesor universitario de A Coruña.

Los siete aspirantes empiezan hoy una nueva etapa en la travesía hacia la Secretaría del PSOE provincial: la recogida de avales (un mínimo de un 3%) para convertirse en candidatos y concurrir a las primarias, convocadas en primera vuelta para el domingo 17 de diciembre y en segunda, para el sábado 23.

Cuatro de los precandidatos son afines al equipo de Gonzalo Caballero. Se trata del regidor de Ares, Julio Iglesias, que ya en 2014 se presentó pero no logró los apoyos necesarios para continuar la singladura provincial. También del entorno próximo al líder del PSdeG entrarán en la pugna el regidor de Cariño, José Miguel Alonso Pumar; el teniente de alcalde de Culleredo, Diego Taibo; y la exedil socialista en Santiago Mercedes Rosón. En frente, el presidente de la Diputación y regidor de As Pontes, que ha optado por no quedarse en un segundo plano este proceso y saltar a la arena para tomar el control de la dirección provincial. A punto de cerrarse el plazo para presentar las precandidaturas, a las ocho de la tarde, también entregó la suya el alcalde de Oroso, Manuel Mirás, quien en 2014 compitió con Julio Sacristán por la dirección provincial, pero en cuestión de minutos retiró su precandidatura para dar la batalla junto a Formoso.

Desde la ciudad de A Coruña se presenta el profesor universitario Lois Fermín Vázquez y el portavoz del PSOE en Mazaricos y miembro del Comité Federal del PSOE Javier González Trillo.

En total, son 18 los competidores socialistas que aspiran a liderar las cuatro agrupaciones provinciales en Galicia: siete en A Coruña, cuatro en Pontevedra, otros cuatro en Ourense y tres en Lugo. En este terreno, el líder del PSdeG también ha querido entrar la batalla intentado colocar a cargos afines al frente de las direcciones de cada provincia y así fortalecer a nivel interno su proyecto, basado en la "renovación" y la "regeneración" del partido, y evitar verse sometido a los dictados de otros liderazgos territoriales.

El hecho de que a este proceso interno concurran hasta 18 aspirantes da muestra la división interna y atomización en la que se mantiene instalado el PSdeG. Este elevado número es una constante en todas las provincias. Y en el caso de A Coruña ya se dio también en las primarias de 2014, con cinco candidatos inscritos, aunque solo dos fueron los que finalmente libraron la batalla: el alcalde de Culleredo, Julio Sacristán, y su homólogo en Oroso, Manuel Mirás. Este overbooking de candidatos, según reconocen fuentes socialistas, es un síntoma de la falta de liderazgos consolidados y de la brecha entre las distintas familias del PSOE que luchan por imponerse en el partido.