Tráfico impone el 50% de servicios mínimos a los examinadores y acelera nuevos contratos

Cinco meses en huelga, más de 190.000 exámenes de conducir suspendidos en España -unos 17.000 en Galicia-, un centenar de autoescuelas abocadas al cierre en toda la geografía, pérdidas de más del 40%, caída en picado de las matriculaciones y aumento de los suspensos. Ante el perjuicio creado a los aspirantes del carné de conducir y a los centros de formación, la DGT ha decidido intervenir debido a la "poca voluntad" del sector para llegar a acuerdo y su "nula" intención de poner fin a una protesta que arrancó el 19 de junio en reclamación por una subida salarial de 250 euros brutos anuales. "Hasta aquí hemos llegado", zanjó ayer el director de Tráfico, Gregorio Serrano, en una rueda de prensa convocada en plenas negociaciones con los funcionarios en huelga. En su comparecencia ante los medios, Serrano anunció que la DGT ha llegado al límite para buscar una solución consensuada, por lo que impondrá el 50% de los servicios mínimos a partir de diciembre y acelerará la incorporación de nuevos examinadores.

Las protestas, que se realizan todos los lunes, martes y miércoles, han tenido un seguimiento de entre el 70 y 75% en el conjunto del país. Aunque hay provincias y comunidades, como es el caso de Galicia, donde el paro es superior al 90%. Con el paquete de medidas anunciadas ayer por Tráfico, a partir del 1 de diciembre al menos la mitad de los examinadores tendrán que garantizar el servicio a los aspirantes al carné de conducir.

A lo largo del próximo mes, la plantilla de examinadores crecerá, ya que se incorporarán 20 funcionarios a los que la DGT está formando para el servicio. Y32 militares de Tropa y Marinería se sumarán también en abril del próximo año. Serrano anunció además que está previsto que a finales de año se publique la convocatoria de 70 plazas de acceso libre para nuevos examinadores, lo que permitiría su incorporación en julio. En total con estas tres convocatorias, el colectivo sumará 122 funcionarios más.

"Nadie podrá decir que esta DGT no ha hecho esfuerzos sobrehumanos para ofrecer mejoras retributivas a los examinadores, pero es imposible negociar con quien no mueve ni un milímetro. Hasta aquí hemos llegado", reprochó ayer Serrano a los funcionarios en huelga, con quienes sin embargo no dio por "rota" las negociaciones. Los contactos entre ambas partes para se retomaron la semana pasada, con una contrapropuesta por parte de Tráfico que incluía una oferta económica por debajo de lo que reclamaban los examinadores. Sometida a votación en las asambleas provinciales, fue rechazada por el 98% de los trabajadores, por lo que a última hora del jueves el colectivo envió una nueva propuesta a la DGT.

La respuesta llegó ayer sin previo aviso a los examinadores en forma de rueda de prensa. Según relató el director de Tráfico, fue antes del verano de 2015 cuando, en el marco de unas negociaciones que afectaban a nueve colectivos de funcionarios de este organismo, se remitió a Hacienda la petición de una subida de 215,9 euros mensuales, una cantidad que estaba por debajo de la actual reivindicación -250 euros- de la que los examinadores "no se han movido". Pese a ello, Serrano expuso las ofertas que la DGT sí podía asumir, entre ellas la subida mensual de entre un 36 y un 40% del complemento de productividad, que es efectivo desde marzo de 2016, por lo que han pasado de cobrar 125 euros a unos 180.

Como segunda medida, explicó que en julio se creó la especialidad de tráfico y se ofertó la convocatoria de 435 plazas de promoción interna, que afecta al 60% de la plantilla de examinadores que, de superar esa prueba y que verían incrementada su nómina en una media de 128 euros mensuales, en tanto que también les subirían el concepto de trienios y un aumento de la pensión.

Además, la DGT, desveló Serrano, puso sobre la mesa a los examinadores otra oferta más hace apenas unos días. Se trataba de un plan específico voluntario de productividad de 125 euros mensuales si trabajaban una hora u hora y media más a la semana "para resolver el atasco de exámenes". "Si sumamos la productividad, lo que cobrarían más al mes si aprueban la promoción interna y los 125 euros por esa hora u hora y media más a la semana estaríamos hablando de 300 euros más de media al mes, una cifra muy superior a los 250 euros que están solicitando", zanjó Serrano.