El Concello de Vigo defiende su gestión de los 93 fuegos de octubre y la oposición habla de "relato a medida"

La oleada de incendios del pasado mes de octubre puso a prueba a la ciudad de Vigo con un total de 93 focos casi simultáneos en distintos puntos del municipio. El gobierno vigués compareció ayer para dar cuenta del dispositivo organizado los días 15 y 16 y defender que los medios movilizados funcionaron "de forma eficiente y eficaz". "El triángulo que formaban el director del plan de emergencias y el alcalde, los efectivos de extinción y la respuesta solidaria de los vecinos funcionó a la perfección", resumió el concejal portavoz del PSOE, Carlos López Font.

Enfrente, la oposición coincidió en acusar a los socialistas de "construir un relato a medida" para justificar la "improvisación" con la que se actuó esa noche. El PP mantiene que no se activó el Plan de Emergencias Municipal porque no se comunicó al 112 ni al Sergas y su portavoz, Elena Muñoz, denunció que "peor que un gobierno incapaz de gestionar es un gobierno que miente", además de advertir de que las explicaciones del portavoz socialista "no tienen credibilidad". El portavoz de Marea volvió a reclamar la creación de una comisión de trabajo de contenido técnico para esclarecer lo ocurrido echando manos de informes y actas de las reuniones. "Los efectivos eran escasos porque no sacan las oposiciones y había medios materiales en mal estado y camiones con agua sin ninguna directriz sobre a dónde acudir", denunció Rubén Pérez.

Frente a las dudas de la oposición, el gobierno local defendió la coordinación de todos los medios, que se triplicó los efectivos disponibles en la Policía Local y los bomberos y que en 16 horas "se resolvió la mayor crisis de la ciudad estrictamente con medios propios". Además, denunció que la Xunta no activó el nivel dos de alerta por incendios hasta las 20.30 horas cuando Vigo había activado su plan a las 13.50 y llevaba cinco horas trabajando. En toda la jornada se atendieron 1.097 llamadas.