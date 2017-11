Fontenla tacha de "golpe mortal" el retraso hasta 2027 del Corredor Atlántico

El presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC), Antonio Fontenla, reclamó ayer que la provincia vuelva a tener tren de transporte de mercancías con contenedores, al ver perjudicadas las exportaciones. Fontenla calificó de "golpe mortal" para los puertos del Atlántico plantear posponer hasta 2027 la conexión del Noroeste al Corredor Atlántico.

La patronal coruñesa reivindicó la inclusión de la provincia en la Red TECO (Tren Expreso de Contenedores) e incidió en la necesidad de que la estación de mercancías de San Diego recupere la actividad. Tras el anuncio de Fomento de un retraso de diez años en la conexión de Galicia al Corredor Atlántico de mercancías, Fontenla advirtió de que hoy en día "diez años son como cien en el siglo XIX".

A Coruña, destacó, ha ascendido hasta el quinto lugar entre las provincias más exportadoras de España, cerca de la cuarta, a pesar de que hace no demasiado era novena. No tiene, sin embargo, conexión ferroviaria para contenedores, por lo que los empresarios coruñeses deben enviar sus mercancías por carretera al destino o a Vigo si quieren que vaya en tren, pues allí hay una frecuencia semanal que llega a Zaragoza, Tarragona y Barcelona. "Esto es muy gravoso porque encarece la mercancía", cuestionó, al tiempo que explicó que los empresarios "ya no usan el transporte por contenedor, que es el que se impone en todo el mundo".