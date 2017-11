Galicia está "mejor preparada"

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, defendió ayer los avances llevados a cabo en Galicia ante catástrofes como la del Prestige. "No reconocer que Galicia está hoy mejor preparada que hace 15 años sería negar una evidencia", sentenció. En respuesta a una pregunta de Montse Prado (BNG) en el Parlamento, Quintana destacó que "no hay ninguna región en todo el mundo que pueda estar preparada ante una situación así al 100%". Por su parte, Prado ha denunciado que cada día navegan frente a las costas gallegas u35 buques con mercancías peligrosas, que llevan "bombas de relojería que pueden detonarse" en "cualquier momento", mientras las decisiones "claves" se siguen adoptando "15 años después desde Madrid".