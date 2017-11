Formoso confirma contactos con tres de los candidatos a liderar el PSOE coruñés

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ofreció ayer un mensaje conciliador de cara a las primarias para liderar el PSdeG coruñés y trató de quitar hierro a la atomización que existe en el partido y a la pugna por tomar el mando. Si el miércoles el también alcalde de As Pontes, uno de los siete aspirantes a ponerse al frente de la formación en la provincia coruñesa, negaba haber recibido llamadas para participar en una ronda de contactos, ayer confirmó que desde entonces sí habló con tres de los candidatos. Se trata de la exconcejala de Santiago Mercedes Rosón; el teniente de alcalde en Culleredo, Diego Taibo; y el alcalde de Cariño, Miguel Alonso Pumar. "Y hablaremos muchas veces más porque somos compañeros que buscamos mejorar la capacidad del PSOE para ganar", añadió.

A la lista de candidatos para concurrir a las primarias del PSOE coruñés se suman Lois Fermín Vázquez, militante en la ciudad coruñesa; el portavoz de los socialistas en Mazaricos, Javier González Trillo; y el regidor de Ares, Julio Iglesias. Para el líder de la Diputación coruñesa, los aspirantes -entre ellos él mismo- son "siete valientes que se atreven a dar este paso en una muestra de compromiso" con la formación. Defiende que se trata de gente "proactiva, coherente y respetuosa con las formas". En su opinión, el hecho de que haya siete candidaturas en lugar de dos o tres es una muestra de que hay "preocupación" en el partido por mejorar la situación. "Que no es la mejor" recordó.

Si en A Coruña Formoso es el rival a batir, en Lugo lo es Álvaro Santos, portavoz del Gobierno de la Diputación, quien también se pronuncio ayer sobre la proliferación de propuestas en la provincia coruñesa al identificarla como "un ejercicio de pluralidad y madurez".

Pese a la intención de fraguar una candidatura unitaria para enfrentarse al alcalde de As Pontes en este proceso, fuentes socialistas consultadas por Europa Press aclararon que la ausencia del responsable del ente provincial de la ronda de contactos no fue una "exclusión", sino que obedeció a la necesidad de analizar un nuevo escenario generado por la "sorpresa" de que finalmente decidiese concurrir a la carrera por dirigir a los socialistas en la provincia.

Formoso insistió ayer que ya ha hablado con varios contrincantes y se mostró dispuesto a integrar más aspirantes en su liderazgo del PSOE coruñés. Pero todo apunta que la batalla final se librará entre su bando y el del secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero. Los alcaldes de Ares y Cariño, Rosón y Taibo son próximo al líder de los socialistas gallegos.

El clima de conciliación que ofreció el regidor de As Pontes lo rompió el militante de Mazaricos que también aspira al liderazgo del PSOE en A Coruña. Javier González Trillo es uno de los tres rivales con los que Formoso aún no ha hablado, al igual que Julio Iglesias y Lois Fermín Vázquez.

Para el candidato mazaricano las conversaciones no se realizaron al azar. Cree que es una "distinción" por parte de Formoso "con los que ocupan y se aferran a cargos institucionales ofreciendo así continuidad a los que están para que no toquen su zona de confort". Por el contrario, considera que los que no han sido tanteados por el alcalde pontés, como es su caso, "representan a la militancia de base que llena los mítines y cuelga carteles". En este sentido, apela precisamente a la "reactivación" de las bases, de las que proclama que están "hartas" de que todo se decida "en una mesa camilla" entre los que tienen un cargo y, en su opinión, "tienen parte de culpa del distanciamiento de la ciudadanía".