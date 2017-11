El PP reconoce que la UE condiciona el plan de carreteras a grandes obras pero asegura que también habrá pymes

El portavoz de Fomento del PP en el Congreso, Miguel Barrachina, recordó al PSOE que la Comisión Europea condiciona el Plan Extraordinario de Inversión de Carreteras (PIC) a, entre otras cuestiones, grandes proyectos, y que, en todo caso, participarán de estas obras pequeñas y medianas empresas. De esta forma, Barrachina replicó las acusaciones lanzadas por su homólogo socialista, César Ramos, quien criticó que el PIC "parece planificado por Seopan", organización patronal que aglutina a las principales constructoras.

El diputado popular señaló que "la única posibilidad para que sean elegibles han de ser obligatoriamente grandes obras y de interés europeo", y que por ello se negocian hasta 20 obras "de gran capacidad" que, por ello, "obligatoriamente han de ser de un importe entre 200 y 300 millones".

"No porque sea una ocurrencia del ministerio, sino una consideración que tiene la Comisión Europea, por el esfuerzo realizado, para que no compute como gasto este año, sino cuando efectivamente vayas pagando la obra. Si hiciésemos miniobras, no computaría", dijo.

En todo caso, Barrachina explicó que en los grandes proyectos "no sólo pueden entrar" las pequeñas y medianas empresas, "sino que van a entrar".