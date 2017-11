Feijóo marca distancias con los partidos que defienden una "Galicia importada"

El líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, reafirmó ayer su compromiso con Galicia, a la que erigió como su "prioridad", su "guía" y su "referente", al mismo tiempo que cargó contra los políticos que "dividen" con "repúblicas de cartón piedra", en referencia a los exgobernantes de la Generalitat catalana. Ante unos 200 nuevos militantes que ayer recogieron su carné del PP gallego en un acto celebrado en el concello coruñés de Teo, el máximo mandatario autonómico marcó distancias con las formaciones que pretenden "importar a Galicia ideologías de otras comunidades".

"Galicia acertó diciendo que no a las políticas de identidad que dividen a la gente, acertó diciendo que no al ataque constante a las leyes y acertó al decir que no al reírse de los ciudadanos haciendo repúblicas de cartón piedra y falsos exilios", destacó durante su intervención.

Frente a esta estrategia de la "Galicia importada", Feijóo abrió las puertas del PP gallego a todos los gallegos que quieran compartir "el compromiso con Galicia real" y no "la que dibujan los discursos de la oposición". Además, ofreció "estabilidad" frente a un PSOE "desnortado" y "responsabilidad" frente al partido "mutante" que, en su opinión, representan Podemos y Anova.

Y es que, para Feijóo, las únicas fuerzas políticas de Galicia que la gente sabe con certeza lo que piensan son el PP y el BNG, al que definió como "claramente independentista y radical". "Por eso cada vez que hay elecciones, el PP gallego sube y el BNG baja", celebró.

En su discurso, el también presidente de la Xunta mostró su satisfacción por la llegada de nuevos militantes a un partido "inconformista" como el PP gallego, sobre todo después de que la crisis provocase que "mucha gente dejase de creer en las instituciones" y se "radicalizaran posturas". "En épocas de niebla, luces como este acto nos llegan con gran optimismo. La gente está empezando a recuperar la confianza en la política moderada, en la política útil que es la que les vale", manifestó para asegurar que "el PP lo hacen sus afiliados pero también sus ideas". "Creemos en la libertad, en la tolerancia y en el rigor de la política, que está para sumar y no para fracturar", insistió para asegurar que, con todo, "el único carné que importa a la hora de gobernar es el de militante de Galicia".

Considera que los "éxitos" electorales de su formación demuestran que el PP gallego es el partido que "más se parece a la Galicia plural y diversa" y que "la política multiplica su utilidad" cuando logra que los ciudadanos trabajen juntos por el "progreso del país y el bienestar", metas que situó como los objetivos del PP. En el acto, que presentó el secretario xeral del PP gallego, Miguel Tellado, intervinieron los líderes del partido en las provincias de A Coruña, Ourense y Pontevedra, quienes aprovecharon para agradecer a los nuevos militantes su compromiso con el Partido Popular y los han llamado a trabajar "juntos" de cara a las próximas elecciones municipales de 2019.