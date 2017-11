Feijóo apela a la unión municipal para frenar el cambio climático

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado hoy que el problema del cambio climático es un "reto global" que debe ser tratado desde un nivel local, por lo que ha alentado a los 313 alcaldes gallegos a unirse para combatirlo en el horizonte de 2020.

El Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña (Palexco) acoge hoy la jornada "Pacto de los alcaldes para el clima y la energía", a la que asisten más de un centenar de regidores, aunque de momento son veintidós los municipios gallegos adheridos a esta iniciativa.

"No es tiempo para esperar sino para actuar, no es tiempo para negar sino para concienciar, no es tiempo para distanciarnos sino para cooperar", ha declarado Núñez Feijóo en el inicio de su intervención.

El presidente de la Xunta ha apelado a la flexibilidad, además de a la unidad, para abordar un problema que se nota en una tierra con gran riqueza natural que "empieza a sufrir los efectos" de las modificaciones en el clima.

"El problema del cambio climático es un reto global, pero que debe ser tratado desde un nivel local", ha continuado antes de ofrecer su "colaboración política" para unir a todos los regidores en la lucha contra el cambio climático, pues espera que entre hoy y 2020 los 313 municipios gallegos estén adheridos a este Pacto por el clima.