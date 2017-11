Tráfico endurecerá las sanciones a los conductores reincidentes en el uso del móvil

Hasta 660 metros a ciegas. Es la distancia que puede recorrerse si se escribe un mensaje de móvil mientras se conduce. Las distracciones en carretera están detrás del 36% de los accidentes mortales ocurridos en la red viaria gallega. Para tratar de frenar una de las conductas más peligrosas al volante, la DGT ha decidido penalizar más el uso del teléfono móvil en la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial en la que está trabajando. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, así lo anunció durante la presentación de una campaña sobre las consecuencias de responder a una llamada de teléfono mientras se conduce o enviar un mensaje, aunque evitó adelantar en qué consistirá el nuevo castigo para los reincidentes en el uso de las tecnologías al volante. La sanción actual es de 200 euros y la retirada de tres puntos del carné.

Durante el año pasado, 6.600 conductores gallegos fueron denunciados por distracciones en carretera, el 94% -un total de 6.242, una media de 20 cada día- por utilizar el teléfono móvil. "Al volante, si miras el móvil de vez en cuando, solo ves la carretera de vez en cuando". Es el mensaje que la DGT lanza en una campaña para alertar de los peligros reales del uso del teléfono y otras distracciones, que en el conjunto del país causan el 25% de los accidentes y el 31% de los siniestros mortales.

Un informe de AXA revela que el 25% de los conductores reconoce que habla por teléfono móvil sin utilizar el dispositivo de manos libres y que un 18% confiesa que responde a mensajes mientras conduce. "Quizá se pueda pensar que no pasa nada por leer un mensaje pero sí que pasa", advirtió ayer el ministro del Interior, acompañado por el director de Tráfico, Gregorio Serrano, durante la presentación de la campaña.

Zoido puso varios ejemplos de lo que implica utilizar el teléfono dentro de un vehículo: marcar un número en el móvil a 120 kilómetros por hora supone recorrer, sin ver la carretera, una distancia de 429 metros. Y si se escribe un mensaje, el trayecto a ciegas sobrepasa los 600 metros.

Pero no solo el conductor deja de ver la carretera. Según la AAA Foundation for Traffic Safety (Asociación Americana de Automovilismo), usar el móvil para mandar mensajes implica las tres formas de distracción existentes: la distracción visual (mientras los ojos van leyendo la pantalla); la distracción cognitiva (la mente está ocupada elaborando el mensaje); y la distracción manual (los dedos van tecleando las letras o botones). En definitiva, el uso del teléfono al volante multiplica por más de 20 la posibilidad de verse implicado en un accidente. "Cuando alguien diga que no pasa nada debería darse cuenta de que dejan de captarse la mitad de las señales o que aumenta el riesgo de accidente", advirtió Zoido tras enfatizar que el peligro afecta también a los peatones que van "ensimismados" con sus móviles sin darse cuenta de que un semáforo está ya en rojo. "Nada es tan urgente que no pueda esperar unos minutos hasta que lleguemos a nuestro destino", sentenció el ministro del Interior.

Campo de visión

La nueva campaña de la DGT consiste en un vídeo en el que se reproduce un trayecto cualquiera de una ciudad cualquiera, en el que los semáforos, los vehículos y los peatones aparecen y desaparecen al paso del automóvil, situación semejante a la que se produce cuando al volante se mira el móvil: que se dejan de ver señales, semáforos en rojo o peatones cruzando.

Precisamente, al hablar por el móvil deja de captarse hasta el 50% de las señales y el riesgo de sufrir un accidente se multiplica y equivale a conducir con una tasa de 10 gramos por litro de alcohol en sangre. Según la normativa vigente, la tasa máxima permitida es de 0,5 gramos por litro.

Además del spot de 20 segundos que se podrá ver en televisión, se ha grabado uno de 30 segundos para redes sociales de la DGT y de Interior, así como de sus organismos, con la idea de que su visionado llegue al mayor número de personas posible con el objetivo de concienciar sobre el peligro real que supone usar el teléfono conduciendo, informa Europa Press.