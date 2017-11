La Xunta llama a ahorrar agua porque las ciudades solo tienen reservas para 90 días

Consumo irracional, despilfarro, fugas por averías en la red de abastecimiento, falta de políticas de prevención, episodios de sequía cada vez más frecuentes? El cambio climático y la falta de conciencia sobre un recurso cada vez más escaso, en Galicia también, ha dejado el nivel de los ríos y las reservas de los embalses en la comunidad al mínimo. Tras cinco estaciones consecutivas de déficit hídrico, que ha llevado a activar la alerta por sequía en 207 concellos (casi el 70% del total), el abastecimiento de las ciudades se verá afectado en tres meses si no aparecen las ansiadas lluvias. Y lo deben hacer de manera intensa y continua para garantizar la recuperación del caudal de los ríos y de la ocupación de los pantanos. De "preocupante" calificó ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la situación en la que se encuentra Galicia por la sequía.

Durante la inauguración de una jornada en A Coruña sobre el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, Feijóo apeló a ciudadanos e industrias a ahorrar cuanta agua puedan ya que Galicia se enfrenta a una situación "no vivida en los últimos 40 años". Los embalses de abastecimiento de la cuenca Galicia-Costa, gestionada por el Ejecutivo autonómico, se encuentran al 43,2% de su capacidad, casi un 40% por debajo de los niveles que registraban hace un año: 27,5 hectómetros cúbicos de esa semana frente a los 44,3 de finales de noviembre de 2016.

De no llover lo suficiente en los próximos meses, tocará cerrar el grifo también en los hogares ya que solo hay agua garantizada en las ciudades para una media de 90 días. Si se mantiene este nivel de déficit hídrico, tendrán que aplicarse restricciones y cortes de agua durante algunas horas, según advirtió Feijóo. Ante los más de 200 asistentes al acto, entre ellos alcaldes, el presidente de la Xunta, acompañado por la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, también quiso dar un toque de atención a los ayuntamientos, a los que instó a evaluar el estado de las infraestructuras para evitar pérdidas en el suministro. Los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE) hablan por sí solos: Galicia extravía por fugas en un año el agua que consume toda Andalucía en un mes: más de 44,5 millones de metros cúbicos. "No hay objetivo más prioritario que el abastecimiento y el saneamiento del agua", sentenció Feijóo ante los regidores, a los que emplazó a "priorizar" dentro de las partidas del Fondo de Cooperación Local de la Xunta este tipo de obras.

EEmbalses y ríos. El caudal de los ríos en Galicia bajó más de un 15% en los últimos 20 años por el cambio climático. La subida de las temperaturas y una atmósfera más caliente están detrás de la merma de los recursos disponibles, en la que también influye el aumento de la demanda. Los embalses de la cuenca Galicia-Costa se encuentran en la actualidad a poco más del 43%, lo que supone un 40% menos que la ocupación registrada hace un año. De las nueve presas de esta demarcación, las que presentan peores niveles de ocupación son las de Vilagarcía (apenas el 10%) y Baiona (poco más del 26%). Los embalses que abastecen A Coruña y Vigo se encuentran prácticamente con los mismos valores: Cecebre al 36,21% de su capacidad; Eiras al 38,73% y Zamáns al 36,1%, según datos del boletín hidrológico publicado ayer por Augas de Galicia. En el extremo opuesto de la zona Galicia-Costa está la presa que abastece Pontevedra, casi al 86%.

EFugas. Peses a las mejoras cometidas en los últimos años en la red de abastecimiento y saneamiento de agua en Galicia, las fugas registradas en la comunidad en un año permitirían abastecer a comunidades como Andalucía, con el triple de población que Galicia, durante todo un mes o Cantabria, con la cuarta parte de habitantes, durante todo un año. Según los últimos datos del INE sobre las pérdidas de agua de 2015, de los más de 184 millones de metros cúbicos que se distribuyen en un año en Galicia, un total de 44,5 millones no llegan a los hogares por roturas de tuberías o averías. Este balance supone casi un 20% menos de los que se perdían diez año atrás en la canalización de la comunidad -55,3 millones de los más de 236,6 distribuidos-. O lo que es lo mismo, uno de cada cuatro litros de agua distribuidos en Galicia (el 24%) se pierden por el mal estado de la red.

ECambio climático. Feijóo apeló ayer a la unión de todos los alcaldes para frenar el cambio climático. "No es tiempo para esperar sino para actuar; no es tiempo para negar sino para concienciar, no es tiempo para distanciarnos sino para cooperar", proclamó con la confianza en que en 2020 los 313 municipios estén adheridos al Pacto por el Clima, que hoy cuenta con tan solo 22.