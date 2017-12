Formoso incorpora a dos contrincantes en su lista para liderar el PSOE coruñés

El presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, reiteró ayer su oferta de "diálogo" para lograr una lista de consenso para liderar el PSOE provincial coruñés.

Lo hizo tras lograr el apoyo a su candidatura de dos de las personas que inicialmente mostraron su disposición a presentarse a un proceso de primarias para el que hoy, a las 12.00 horas, concluye el plazo de presentación de avales.

Formoso confirmó el apoyo del regidor de Cariño, José Antonio Alonso Pumar, y del militante de Mazaricos Javier González Trillo, a los que agradeció "su generosidad" después de decidir retirarse del proceso.

Sobre la posibilidad de sumar algún otro candidato antes de hoy, el dirigente socialista reconoció que no lo descartaba porque seguía "abierto a la incorporación de cualquier compañero que valientemente dio el paso a presentarse a la secretaría" del partido provincial.

Mientras, sobre el bloque encabezado por la exconcejala de Santiago Mercedes Rosón, afín a la ejecutiva autonómica y que contaría con el apoyo del alcalde de Ares, Julio Iglesias, y el teniente de alcalde de Culleredo, Diego Tabio, así como el profesor coruñés Lois Fermín Vázquez, Formoso aseguró que la compostelana es "una magnífica persona".

"La conocí estos días, pero es una gran persona", apuntó Formoso, quien mostró su disposición a "contar con ella" en caso de que él gane este proceso de primarias. "Seguro", remarcó.

Formoso no descartó que se pueda producir una única lista de consenso. Hay que "seguir hablando". "Es nuestra obligación", insistió el alcalde de As Pontes, para luego señalar que para él no hay otra manera de hacer política "que no sea dialogando".

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, destacó la "neutralidad" con la que está actuando la directiva que él encabeza en las primarias que está celebrando su partido en las cuatro provincias gallegas y celebró que los candidatos intenten tejer acuerdos.

Preguntado sobre el proceso abierto en A Coruña, que empezó con siete aspirantes y podría acabar con dos, el líder del PSdeG explicó que los compañeros están "hablando" entre ellos para "intentar fortalecer sus posiciones".

"La política es diálogo, pacto y encuentro, con otras fuerzas y dentro de la organización", enfatizó, sin olvidarse de que él mismo suscribió un pacto con Xoaquín Fernández Leiceaga frente a Juan Díaz Villoslada.