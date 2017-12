Audasa, a la cabeza de las autopistas con más quejas y a la cola en empleados

El palmarés de Audasa se ensancha. No solo se beneficia del tramo más caro de toda la red de autopistas de peaje de España: el trayecto entre Vigo y Redondela. No solo mantiene el acceso de la AP-9 en Teis como el trecho con un mayor problema de contaminación acústica de todas las autopistas del país. No solo se ha hecho merecedora de "toques de atención" lanzados por el arco político en su conjunto y diferentes instituciones, desde la esfera municipal a la autonómica o incluso la estatal; además de por empresarios, vecinos y transportistas. Por encima de todos esos dudosos méritos, la gestora de Autopistas del Atlántico ostenta otro récord: es la que recibe un mayor número de reclamaciones por parte de los conductores. Y lo hace además alcanzando, de paso, otra plusmarca: es también la que tiene menos trabajadores por kilómetro de autopista de España.

En el informe sobre este tipo de carreteras que edita de forma periódica, el Ministerio de Fomento revela que Audasa acumula varios años como la concesionaria que recibe más quejas de sus usuarios. El balance de 2015-el último publicado- muestra que ese año la gestora de la AP-9 recibió 215 reclamaciones, muy por encima de Autopista Eje Aeropuerto (M-12), que ocupó el segundo puesto con 98 quejas o de Acesa (AP-2 y AP-7), la tercera, con 75. Audasa se mantiene a la cabeza de ese listado de 30 sociedades concesionarias desde 2013. A lo largo de esos tres años el número de quejas ha bajado -no solo en la AP-9, también en el resto de principales autopistas-, pero a pesar de esa mejora Audasa se mantiene a la cabeza del ranking. En 2014 gestionó 254 reclamaciones, el año anterior 281 y el previo 282. En cuestión de cuatro años, supera ya el millar.

Fomento elabora también un índice que muestra cuántas reclamaciones se presentan por cada 100 millones de vehículos y kilómetro recorrido. En el caso de Audasa el valor es de 12,27, el noveno mayor de entre la treintena de concesionarias. Su dato es sin embargo muy superior al de otras sociedades que deben gestionar autopistas con una longitud mayor y también más tráfico. Acesa, por ejemplo, con 478,3 kilómetros y que en 2015 contabilizaba una media de 33.600 vehículos diarios, alcanzó en el mismo estudio un 1,28. Audasa es responsable de 218,9 km por los que hace dos años transitaban 21.900 conductores al día.

De las más de 200 reclamaciones presentadas por los usuarios de la AP-9 en 2015, casi la cuarta parte se relacionaban con el sistema de peaje o retenciones de tráfico. Todos los veranos y prácticamente siempre se registran embotellamientos y retenciones que pueden llegar a prolongarse horas. Cuando el volumen de tráfico se dispara en la autopista -como ocurre con frecuencia durante los fines de semana de verano-, las cabinas de peaje son incapaces de absorber esa demanda, contribuyendo también a los atascos. La propia Valedora do Pobo llegó a investigar ese problema. Otra treintena de quejas a Audasa las motivaron problemas con las tarjetas.

La otra característica en la que Audasa aventaja al resto de concesionarias es en su escuálida plantilla. Según el informe del departamento que dirige Íñigo de la Serna, a finales de 2015 en el plantel de la concesionaria había 14 personas dedicadas a servicios generales, 60 a peajes y solo seis a mantenimiento. Acesa por ejemplo tenía 731 trabajadores, de los que un centenar y medio se dedicaban a la conservación de viales.

Aunque entre las 30 concesionarias de autopistas de peaje de España que analiza Fomento hay una docena con menos personal que Audasa, el dato de la gestora de la AP-9 destaca cuando se compara con los kilómetros de los que debe encargarse: 219. Es en esa proporción donde está a la cola del país con tan solo 0,37 trabajadores por kilómetro de autopista. En la información enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con datos de 2015, sin embargo, Audasa hablaba de 220 empleados.

Esa sobriedad de recursos destaca al conocer los ingresos de la sociedad. De nuevo según los datos que maneja Fomento, en 2015 Audasa ingresó 132,2 millones de euros, solo superado por Acesa (456,4 millones) y Aumar (264,3). El año pasado la firma obtuvo un beneficio de más de 45 millones.

La ampliación de Rande encara sus últimos flecos. Tras la colocación de las últimas dovelas y la finalización de la estructura de los nuevos carriles exteriores, las constructoras encargadas de ampliar la capacidad del viaducto apuran los detalles del proyecto, colocando las farolas y barandillas, para poder realizar la prueba de carga a lo largo de la próxima semana o la siguiente, a más tardar. El objetivo de esa prueba es garantizar la solidez de la estructura. A finales de la década de los 70 el viaducto -entonces recién finalizad- ya se sometió a un testeo similar, que dejó la impresionante imagen de decenas de camiones repletos de carga amontonados sobre el puente.

La previsión de Audasa es abrir los nuevos carriles al tráfico antes de que empiece 2018.