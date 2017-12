Rosón rechaza la acumulación de cargos en el PSdeG y destaca su dedicación "plena" a A Coruña

Con la mirada en la militancia. Con este lema, la exedil de Santiago Mercedes Rosón dio ayer en A Coruña el pistoletazo de salida a las primarias del PSOE en la provincia, una batalla que librará el domingo día 17 con el presidente de la Diputación y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso. Acompañada por los tres aspirantes que se sumaron a su candidatura -el alcalde de Ares, Julio Iglesias; el teniente de alcalde de Culleredo, Diego Taibo, y el profesor coruñés Lois Fermín Vázquez-. Rosón cargó contra la acumulación de cargos en el PSdeG y destacó su "dedicación plena" en la provincia de A Coruña, lo que contrapuso a su rival.

"Yo me dirigiré en exclusiva a trabajar con las agrupaciones de la provincia; eso el otro candidato no puede hacerlo porque tiene muchas obligaciones", cuestionó Rosón. Para la exedil, esa es la diferencia de su candidatura frente a la de Formoso. "Es una diferencia de principios, se en este partido se cree en la acumulación de cargos o, como nuestra candidatura, en la distribución de poder y de trabajo. Es decir, un militante un cargo", sentenció Rosón, quien advirtió de que la acumulación de cargos "es de otros tiempos y de otros partidos, no del nuestro".