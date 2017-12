El Consulado del país venezolano en Galicia espera "instrucciones" sobre el pago de las cuantías adeudadas

El Consulado de Venezuela en Vigo está a la espera de las "instrucciones" que le envíe el presidente Nicolás Maduro para regularizar el pago de las pensiones que se adeudan desde enero de 2016 y que el dirigente venezolano espera poder solventar este mes. La difícil situación que atraviesan los jubilados gallegos que trabajaron en aquel país y regresaron a España al dejar de recibir esta prestación ya ha llegado a la vía judicial.

En la entrevista que mantuvo con Jordi Évole en el programa Salvados hace unas semanas, Maduro reconoció que había un "problema con algunos pensionados que están en el exterior, que debe resolverse muy pronto" y explicó que se debió a la "bajada abrupta, dramática, de las divisas del país". En este sentido, explicó que había que pagarlas en euros y que han tenido que "reconfigurar el presupuesto exterior del país". Por ahora, en el consulado vigués están a la espera de "instrucciones". "No tenemos información concreta más allá de la expectativa", explicó el cónsul de Venezuela en Vigo, Martín Pacheco.

Desde la Federación de Venezolanos en Galicia (Fevega) su presidente Manuel Pérez Vidal recuerda que es la segunda vez que el presidente venezolano hace esta promesa y espera que sea "la definitiva". En este sentido, si se confirma el compromiso anunciado por Maduro, augura que le haría pasar "unas navidades muy felices" a los afectados, al tiempo que alega que no hacerlo "va en contra de los principios socialistas". El presidente de Fevega revela que, desde hace dos años, coincidiendo con la fecha en que no se pagan los subsidios, no se han tramitado "solicitudes" para cobrar la pensión en euros y muchos desistieron de traer las que reciben en bolívares porque al cambio son "dos euros".