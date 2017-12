Formoso apela a la unidad del PSdeG para recuperar el 'cinturón rojo' del área coruñesa

Los dos candidatos a tomar el timón del barco socialista en la provincia de A Coruña ya han fijado su próxima singladura política: las elecciones municipales de 2019. Con la vista puesta ya en los comicios locales, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, instó a sus compañeros de filas a "trabajar unidos" para "recuperar" el llamado cinturón rojo del área coruñesa. "Los mayores avances en esta comarca vinieron siempre con los gobiernos socialistas, como pasó aquí tantos años con Julio Sacristán", proclamó Formoso durante un acto con militantes en Culleredo, en presencia del exalcalde, en el que estuvo acompañado por el teniente de alcalde, Diego Taibo, que renunció a su candidatura a las primarias para sumarse al proyecto de la exedil de Santiago Mercedes Rosón, y también por el regidor de Cariño, José Miguel Alonso Pumar, que se apartó de la carrera para integrarse en la candidatura del presidente de la institución provincial.

Durante un acto con militantes en Valdoviño, Rosón advirtió de que los "problemas internos" no permiten al PSdeG "ver los problemas de la ciudadanía". "Así no podemos avanzar para afrontar con éxito las municipales de 2019", defendió la exedil, que también estuvo en Neda y Cedeira.

Su apuesta para la próxima ejecutiva provincial si vence en las primarias del domingo es la paridad en los órganos de decisión. "El PSOE fue el que más hizo por mejorar la posición de la mujer en la sociedad, pero nos cuesta visualizar esta apuesta por la igualdad en los órganos del partido", cuestionó Rosón, quien lamentó que "hasta octubre pasado, en la Diputación de A Coruña, por primera vez y bajo la presidencia de Formoso, no había diputadas por el PSOE". Por otra parte, destacó la "dedicación plena" que ella puede aportar a la dirección provincial si gana a Formoso, ya que a este, según advirtió, le resulta "materialmente imposible" al tener que compaginar la Alcaldía de As Pontes con la Presidencia de la Diputación. La exconcejal, próxima a la ejecutiva gallega, defendió que en el PSdeG hay "banquillo suficiente" como para evitar la acumulación de cargos, según apuntaba horas antes en una entrevista en la Crtvg. "No somos un partido que vive de él. Tenemos que ser un partido para la militancia, para la ciudadanía", sentenció Rosón.

En su encuentro con militantes de Culleredo y Ferrol, el presidente de la Diputación de A Coruña apeló a unidad del partido para "mejorar la acción política" del PSdeG. "Trabajemos juntos, dando apoyo a las agrupaciones más pequeñas para mejorar nuestra acción política; es importante que todos sumemos para que el PSOE sea de nuevo la gran referencia de la izquierda", urgió Formoso. El gran reto, según dijo, son las elecciones municipales. "No podemos defraudar a nadie, y para eso solo tenemos que poner en práctica los valores tradicionales del socialismo y tener un PSOE unido", proclamó.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, destacó los procesos "democráticos y competitivos" para elegir a los responsables provinciales con "libertad", al tiempo que advirtió de que "la hoja de ruta" del partido la marca la dirección gallega.