"Si había un pacto para ceder parte de mi sueldo a unas siglas es una cuestión privada"

Lidia Senra, exlíder del Sindicato Labrego Galego y diputada en la Eurocámara por la extinta coalición AGE (Anova y Esquerda Unida), cuestionó la "seguridad" de la vacunación. Esa polémica también reveló la ruptura en Bruselas de Senra con sus socios de IU, que le reprochan no ceder parte de su salario a la coalición en cumplimiento de un supuesto pacto.

-¿Por qué cuestiona la seguridad de las vacunas?

-Ese tema está perfectamente explicado en el comunicado [del martes] y no voy a entrar en más explicaciones. Está explicado el poder de las farmacéuticas en el mundo... La cuestión no va de nada más.

-En el comunicado habla de las farmacéuticas, pero en su pregunta a la Comisión Europea de agosto sostiene que nadie ha probado la seguridad de las vacunas. ¿Por qué afirma eso?

-Me remito al comunicado exclusivamente.

-IU vinculó su salida de Izquierda Plural a su negativa a ceder parte de su salario al grupo parlamentario. ¿Es así?

-El sueldo es una cuestión de cada quien y aporta a quien quiere, como si no quiere aportar a ningún sitio. Nunca entré ni voy a entrar en esa guerra ni voy a comentar absolutamente nada. No se trata de eso.

-En el espacio al que pertenece AGE se hizo bandera tanto de la transparencia en los sueldos públicos, las limitaciones salariales y las aportaciones a las siglas de cada quien. Hace tiempo, cedía parte de su salario a Anova. ¿Es así ahora?

-Si yo fuese una trabajadora de una empresa, la relación de lo que aporto o dejo de aportar sería cuestión privada y, por tanto, lo considero así. No voy a entrar en ese debate. Puedo entrar en si el sueldo de los diputados, los jueces o los decanos, que son salarios públicos todos, son adecuados o no. Pero entrar en la discusión de si te tengo que dar o no, no entro. No es una cuestión pública.

-¿No resulta contradictorio con el mensaje de que abogan por la transparencia total?

-Pero vamos a ver... ¿Cómo que choca con la transparencia? No sé en qué choca con la transparencia. Los salarios que percibe cada uno son públicos. Yo no tengo por qué dar cuentas públicamente de si doy o doy dinero a alguien. No estoy cometiendo ninguna opacidad. Me estás tratando igual... Pongamos la cuestión al revés. Imagina que tú trabajas y tienes tu sueldo. No tengo que preguntarse qué haces tú con tu sueldo.

-En todo caso, yo no soy representante público y no soy el entrevistado. Solo le pregunto por lo que le achacan, por ejemplo, desde IU como motivo de su salida y a los compromisos blandidos desde el espacio político que comparten para conocer su versión.

-Yo le doy mi opinión. Cada uno es libre de aportar donde quiere, pero eso no es una cuestión de debate público. Nunca entré en él. Puedo aportar a quien quiera, como si no aporto a nadie. ¿Cuál es el problema?

-Según IU, que había un acuerdo para ceder parte de los fondos. Por eso le pregunto si había ese pacto.

-Ese tema es cuestión privada.

-En un documento de marzo, IU explica que se puso en contacto con Anova para que mediase. ¿La han llamado?

-Yo no milito ni en IU ni en Anova. Esa cuestión deberías preguntársela a ellos.