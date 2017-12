Las compensaciones a las limitaciones de usos en terrenos protegidos no constan en el Plan Forestal

El Plan Forestal no alude a las compensaciones económicas para los propietarios de terrenos naturales protegidos, en los que está limitada su capacidad de explotación.

En junio del año pasado, esa medida formaba parte de las directrices para la aprobación de la citada hoja de ruta sobre la actuación en los montes. Figuraba así en una relación amplia: "compensar a los titulares de los terrenos por las limitaciones de usos que pudieran establecerse". La explotación económica está acotada fundamentalmente en las 390.000 hectáreas que suman los espacios de Red Natura, donde las mayores restricciones afectan a alrededor de 102.000. A pesar de no constar en el Plan Forestal, Medio Rural podría aplicar esa medida mediante órdenes de subvenciones, por lo que su ausencia no implica automáticamente que la Xunta no ofrezca esos fondos.

La inversión de la administración autonómica en materia forestal sumará 573,1 millones en el próximo lustro. En 2018 la cifra será de 112,3.