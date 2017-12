"No seremos contrapoder de Caballero, pero tampoco unos súbditos que digan amén a todo"

Apenas 24 horas después de haber sido elegido líder del PSOE coruñés, Valentín González Formoso ya trabaja en el diseño de su ejecutiva, con la que pretende "revitalizar" el partido en la provincia "en el menor tiempo posible". Sobre su relación con la dirección autonómica, que no ha logrado colocar a sus candidatos en las estructuras provinciales de A Coruña, Pontevedra y Lugo, el también presidente de la Diputación y alcalde de As Pontes asegura que no será "contrapoder" del líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, pero advierte de que tampoco serán "unos súbditos que digan amén a todo".



-El líder del PSdeG quiere poner fin a las baronías provinciales y a los virreinatos. Con este mensaje, ¿cómo espera que será la relación de la dirección provincial con Gonzalo Caballero?



-Absolutamente constructiva. Es nuestra responsabilidad. No se trata de personalismos. Representamos a muchísima gente que nos ha escogido para que nos coordinemos desde el minuto uno y para que luchemos por lo mismo. Se trata de que no haya ninguna opción para que haya la más mínima diferencia. Las que haya, que las habrá, de debate y de opiniones, serán legítimas. Pero compartiendo un proyecto común: que la socialdemocracia inunde las instituciones.



-Tras el escrutinio, usted dijo que su proyecto y el de Caballero es idéntico. Además del fondo, ¿comparte las formas con el secretario xeral del PSdeG?



-Cada uno tiene su estilo y nadie te exige cambiarlo. Lo que hay que tener en cuenta es que la legitimidad con la que nace esta ejecutiva es la misma que con la que nace la ejecutiva nacional gallega. No seremos un elemento de contrapoder de la ejecutiva de Gonzalo Caballero, otra cosa es que quien pretenda encontrar en nosotros unos súbditos que digan amén a todo, tampoco será así. Vamos a trabajar en positivo y por el bien de la sociedad.



-La campaña comenzó con una ronda de contactos para intentar una candidatura única que finalmente no fraguó. ¿Cuál será el perfil de su nuevo equipo?



-Primero, integrantes con total disponibilidad para dedicarle todo el tiempo al reto que tenemos en 2019: la municipales. Y por otra parte, tenemos que llenar de contenido el proyecto socialista en la provincia generando criterio y posicionamientos de partido. Para ello necesitamos tener expertos en las áreas sensibles para generar esa capacidad de debate en las agrupaciones y crear contenidos para los próximos años.



- ¿Habrá integración en su ejecutiva de la candidatura encabezada por Mercedes Rosón, próxima a la ejecutiva gallega?

-La oferta es para cualquier persona que cumpla esos requisitos independientemente de la candidatura en la que hubiera estado o en ninguna otra. Las primarias acabaron el domingo. A partir de ahora hay que incorporar esos perfiles independientemente de a quien hayan votado. Mayor integración que no tener en cuenta a quién se ha apoyado el domingo, es la mayor normalización dentro de la organización.



-¿Será una ejecutiva amplia?

-Habrá una permanente que gestionará el día a día del partido y que hará operativa la ejecutiva más allá de su tamaño.



-Algún nombre?

-Todavía es muy pronto.



-Como líder provincial, ¿delegará en ese núcleo duro la gestión del día a día?, ya que tendrá que compaginar su cargo con la Alcaldía de As Pontes y la Presidencia de la Diputación.

-No necesariamente. La ejecutiva nacional gallega tiene conformada una permanente pese a tener más de 50 integrantes. No tiene que ver conque yo sea alcalde y presidente de la Diputación. La cuestión es que la ejecutiva funcione y no dependa de un solo miembro, sino que haya un equipo amplio donde las coordinadoras comarcales tengan un peso importante y haya gente suficiente para asumir el reto de las municipales en cuanto a la conformación de listas y diseños de equipos de cara a la cita de 2019.



-¿Qué perfil buscarán para los candidatos?

-Hay que profundizar en el análisis en un tiempo razonable junto con las agrupaciones municipales, dentro de su autonomía local, para ver quiénes son los posibles candidatos para obtener los mejores resultados posibles. No hay que cerrarse a nada; ni a los grupos municipales actuales ni a las propias agrupaciones. Lo que sí es cierto es que hay muchísima gente de valía en las agrupaciones hibernada que está desactivada porque no quieren entrar en guerras fratricidas de cara a la conformación de una lista para las municipales ni quiere entrar en batallas entre compañeros, sino que quieren ponerse a trabajar y ofertar un proyecto que merezca la confianza de sus vecinos.