Caballero reclama a Montoro la negociación "inmediata" del nuevo modelo de financiación local

Los alcaldes dicen no a las dos velocidades de la reforma del sistema de financiación. Por una lado la autonómica y por otra la local. El presidente de la FEMP, Abel Caballero, anunció ayer que pedirá al Ministerio de Hacienda una reunión, antes de que acabe el año, para constituir "de manera inmediata" una mesa negociadora de la nueva modelos de reparto de fondos para los ayuntamientos. El también alcalde de Vigo lamentó que los avances que se van produciendo en la financiación autonómica no se produzcan al mismo ritmo en el ámbito local cuando, desde el primer momento, existió el compromiso de trabajar en ambas materias al mismo tiempo. "Tenemos que ir todos juntos porque si no, nos quedaremos fuera", sentenció el presidente del órgano de poder local.

"El municipalismo no está por debajo de ningún otro Gobierno, no es menos que el Gobierno autonómico o que el Ejecutivo central", advertía en una entrevista con este diario Alfredo García, presidente de la Fegamp, antes de que Hacienda abriese la puerta a la reforma del modelo de financiación. "Pido respeto a los alcaldes: nos tratan como la Cenicienta en el reparto de la financiación", reclamaba ya entonces García.

Por otra parte, en la reunión de ayer, la FEMP también acordó solicitar un encuentro con la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, para plantear un pacto de Estado contra la sequía. "Este pacto es imprescindible y urgente" dada la grave situación que se vive en la mayor parte del territorio nacional, según destaca Caballero.