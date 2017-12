Villares critica los recortes en vacunas y Feijóo le pregunta "si va a romper con su grupo"

Hace apenas dos semanas se desató la polémica por la iniciativa de la eurodiputada Lidia Senra en la que advertía de los riesgos de las vacunas y pedía que no fueran obligatorias para la población. La controversia puso al descubierto que esta exsindicalista, que fue elegida en las listas de AGE, ya no forma parte del grupo parlamentario con el que concurrió a las elecciones. Los partidos de la izquierda se desmarcaron inmediatamente de las declaraciones de la parlamentaria europea. Y ayer el portavoz de En Marea, Luís Villares, reabrió la caja de pandora al recriminar a los gobiernos del PP que restringieran vacunas como la de la varicela o la meningitis.

Y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no dejó pasar la oportunidad para lanzar un torpedo a En Marea. "Por fin me habla de vacunas. ¿Entonces quiere romper definitivamente con su grupo o no?", le preguntó con sorna a Villares, a quien le recomendó que "vacune a su grupo a favor de la unidad".

Aunque el debate derivó en la polémica sobre las vacunas, el portavoz de En Marea arremetió contra Feijóo por la reforma de la Lei de Saúde. Le acusó de ser un presidente "separatista" porque aleja a los pacientes de los hospitales comarcales. En concretó, le recriminó que no implante un servicio de hemodinámica en Lugo 24 horas. "Usted condena a una mayor mortalidad a los pacientes por razones económicas", denunció. El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, que también intervino en el pleno, cargó contra los "antivacunas" y el diputado popular Aurelio Núñez pidió la dimisión de Lidia Senra. Con el BNG la discusión fue por los peajes de la AP-9. La nacionalista Ana Pontón advirtió al presidente de la Xunta de que "su servilismo a Rajoy le sale a Galicia por un ojo de la cara". El jefe del Ejecutivo reiteró una vez más que la subida de los peajes se debe a un acuerdo del Gobierno de Zapatero con la concesionaria para financiar las obras. Y, en todo caso, recordó a Pontón que con el bipartito los peajes subieron un 8% entre 2007 y 2009, mientras que en los dos últimos años el incremento fue "cero".