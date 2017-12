La alcaldesa de Lugo, al borde de una moción de censura tras perder la confianza del pleno

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez (PSdeG), no consiguió sacar adelante la cuestión de confianza que fue llevada ayer al pleno, por lo que la aprobación de los presupuestos municipales se pospone hasta la entrada del próximo año. Ahora se abre el plazo de un mes para que cualquier grupo de la oposición intente liderar una moción de censura. En el caso de que no se promueva, las cuentas del Concello quedarán aprobadas de forma automática. Ciudadanos lanzó la propuesta de una moción de censura durante el pleno y el portavoz del BNG, Rubén Arroxo, se propuso como candidato para hacerse con el bastón de mando.

En la sesión plenaria celebrada ayer por la tarde, Lara Méndez solo contó con el apoyo de su grupo (8 concejales), mientras que BNG (2) y Lugonovo (3), que habían reservado el sentido de su voto hasta el pleno, finalmente optaron por la abstención. En contra votaron el PP (9), Ciudadanos (2) y ACE-Esquerda Unida (1), que ya habían manifestado su decisión horas antes de celebrarse la moción.

La alcaldesa solicitó el apoyo de la corporación para intentar sacar adelante un presupuesto de 95 millones de euros, "el mejor de los últimos años", según destacó."Es un instrumento necesario para el desarrollo de la ciudad, por lo que necesito la confianza de la corporación para poder ejecutarlo", solicitó la regidora.

El portavoz de los populares, Antonio Ameijide, acusó a la alcaldesa de "pretender jugar el papel de víctima" y la invitó a "irse" parafraseando al expresidente del Gobierno José María Aznar con un: "¡Váyase, señora Méndez, váyase!".

También fue muy crítico el portavoz de ACE-Esquerda Unida, Carlos Portomeñe, quien culpó a la alcaldesa de "no hacer nada" y la tachó de "narcisista". "Es la reina de las fotografías y la publicidad institucional", señaló al tiempo que la calificó como "la apisonadora social" que arrasó el municipio.

BNG y Lugonovo, que no desvelaron el sentido de su voto hasta el final de la sesión, fueron críticos con el Gobierno de Méndez, pero también señalaron a "los partidos de derechas" de la oposición. "Lo que no tiene sentido es un no que no vaya acompañado de una solución mejorable", advirtió el portavoz del Bloque, quien además aprovechó para lanzar un órdago al PP y Ciudadanos invitándolos a apoyar una moción de censura "a la izquierda del PSOE" liderada por él mismo y con ACE-EU y Lugonovo como socios de gobierno. Se refirió también a esta posibilidad la portavoz de Ciudadanos, Olga Louzao, que propuso "iniciar contactos con todos los grupos en busca de un gobierno transversal y plural" si no lograba triunfar la cuestión de confianza, como finalmente sucedió.