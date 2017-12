La comisión de incendios tendrá casi 70 comparecencias pero sin Feijóo ni Rueda

Echa a andar la comisión parlamentaria de estudio sobre los incendios forestales. Y lo hace con la aprobación del plan de trabajo, que incluye un total de 44 informes y casi 70 comparecientes. Pero del Gobierno autonómico no estarán ni el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ni su número dos, Alfonso Rueda, como reclamaba la oposición. Solo estará un conselleiro, la titular de Medio Rural, Ángeles Vázquez.

En la sesión celebrada ayer, el plan de trabajo recibió luz verde por parte del PP pero fue rechazado por la oposición en bloque pese a que se han introducido algunas de sus propuestas en cuanto a informes y comparecencias. En concreto, los populares impusieron su mayoría absoluta para bloquear la intervención de Feijóo, Rueda, así como de los conselleiros de Medio Ambiente y Economía. A petición de la oposición, la comisión parlamentaria contará con la comparecencia del delegado del Gobierno, Santiago Villanueva; el fiscal de Medio Ambiente en Galicia, Álvaro García-Ortiz; la directora del Instituto de Estudos do Territorio, Inés Santé; y el experto Edelmiro López Iglesias, director de Desenvolvemento Rural con el bipartito. También intervendrán lo alcaldes de Ribeira, Folgoso do Courel, Oímbra, Soutomaior, Nigrán, As Neves, Carballeda de Avia y Cervantes, los municipios más castigados por los incendios de este año.

La oposición critica que el plan de trabajo queda "cojo", mientras que el PP les replicó que solo buscan "darle" a la Xunta.

Desde el BNG, Xosé Luís Rivas, Mini, criticó que a las comparecencias "le faltan más de dos patas", pues "debe estar el presidente de la Xunta" y "el vicepresidente", en una lista en la que "faltan nombres", lo que ve "injustificable".

En su intervención, José Quiroga (PSdeG) advirtió de que, aunque "nunca" se llegue a "un punto de estar a gusto todos los grupos", observa "taras" como la falta de Feijóo y los conselleiros de Medio Ambiente y Vicepresidencia, de forma que el plan de trabajo queda "cojo". Posteriormente, el portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, acusó a los populares de "devaluar" la presencia de la Xunta en la comisión "hasta extremos que no parecen justificables". También se quejó de la falta de presencia de miembros del ámbito judicial, ya que el PP ha defendido "la tesis" de que la ola de incendios se trataba de "terrorismo incendiario" y cree necesario "contrastar si es así o no".

Por su parte, Luís Villares (En Marea) cuestionó "numerosas deficiencias" en informes y comparecencias, al tiempo que echó en falta participación ciudadana.

En contraposición, José González (PP) preguntó a la oposición si "lo importante" es proponer "reformas" en la lucha contra el fuego o "darle al vicepresidente". Además, se escudó en que tanto Feijóo como Rueda ya comparecieron en pleno para hablar de la ola de fuegos de octubre.