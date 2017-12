Feijóo emplaza a Caballero a liderar la oposición si quiere llegar a gobernar Galicia

El presidente de la Xunta ha elegido interlocutor en la oposición. Pese a que En Marea sigue al PP en número de votos y que el nuevo líder de los socialistas, Gonzalo Caballero, no tiene escaño de diputado en el Parlamento, Alberto Núñez Feijóo lo animó ayer a "liderar la oposición" si su objetivo es "gobernar Galicia". El primer encuentro institucional de Feijóo y Caballero, que duró unas tres horas y media, terminó con la promesa de mantener un "diálogo fluido" y hacer oposición "con responsabilidad de país" para que el PP y el PSdeG puedan llegar a acuerdos en los temas prioritarios para Galicia, como la financiación autonómica o la crisis demográfica.

La tensión y los choques continuos son la tónica habitual de la relación entre Feijóo y el líder de En Marea, Luís Villares, en el Parlamento, y, en numerosas ocasiones, el presidente del Ejecutivo gallego insinúa que solo encuentra propuestas constructivas y puentes para el encuentro con las bancadas socialistas, que cuentan con el mismo número de diputados que En Marea, pero menos votos. El encuentro de ayer parece ser un ejemplo más de ese mensaje. Feijóo consideró que la reunión con Caballero fue "productiva y esperanzadora", porque da opción a "mantener un diálogo inteligente con efectos para el interés general de Galicia". "El modelo de no a todo no da ninguna posibilidad de éxito, pero uno que deja abierta una vía de diálogo puede dar pie a acuerdos", dijo. Así, Feijóo remarcó esa invitación a Caballero de liderar a la oposición: "Aunque la aritmética parlamentaria no lo exija, creemos que es necesario que el PSdeG asuma un papel de liderar la oposición, que significa tener un posicionamiento relevante no solo para discrepar sino también para llegar a acuerdos".

Antes de las palabras del presidente de la Xunta, Gonzalo Caballero quiso dejar claro que la posición del PSdeG pasa por hacer una oposición con "responsabilidad de país", lo que implica intentar llegar a acuerdos y mantener un "diálogo fluido" con el Gobierno del PP pese a tener "discrepancias políticas". "Nos reafirmamos como alternativa al PP", afirmó.

El secretario xeral del PSdeG llegó al encuentro con 12 temas prioritarios a tratar con Feijóo sobre los que, indicó, es necesario "hacer un esfuerzo" para abrir el diálogo y que Galicia pueda contar con una posición fortalecida. De primera en la lista está la financiación autonómica, cuyo nuevo sistema de distribución de los fondos se decidirá este año. La Xunta ya ha presentado su propuesta en Madrid pero poco se conoce de ella en Galicia. A este respecto, Feijóo avanzó ayer que los responsables de Facenda darán cuenta de los "detalles técnicos" de la propuesta cuando se reanuden las sesiones parlamentarias en 2018. Para Caballero es clave que Galicia "mantenga una posición en la que no pierda recursos" y se tengan en cuenta factores como la dispersión demográfica. A este añadió Feijóo otros como el coste efectivo de los servicios, la ponderación del gasto sanitario o "el respeto" a las comunidades que se ajustaron a los límites de deuda pública.

Demografía

Otros temas sobre los que ambos líderes coincidieron es en la necesidad un acuerdo fueron la crisis demográfica de Galicia, la política forestal y de prevención de incendios, la violencia de y la creación de un mapa de emergencias de Protección Civil, en el que ya trabaja el Ejecutivo gallego.

El presidente de la Xunta destacó que coincidieron en el "diagnóstico" de los problemas prioritarios de Galicia. "Veremos si se traduce en realidades", apostilló.

La pasada semana alertaba Feijóo en el pleno de que la crisis demográfica de Galicia puede empezar a notarse en la financiación que la comunidad recibe del Estado. En las negociaciones del nuevo modelo para el reparto de fondos entre comunidades el número de habitantes es un factor importante y Galicia cuenta ahora con 77.000 personas menos que en 2009, cuando se acordó el sistema actual. El presidente de la Xunta admitió que esa situación "supone dificultades para mantener los fondos. En este contexto, el impulso de la demografía adquiere una relevancia que lo aúpa al pódium de las prioridades del Gobierno de Feijóo. Una asignatura pendiente en todas sus legislaturas que no ha conseguido revertir con ninguna de las propuestas que ha puesto en marcha.

Hace un año, el PP abrió el Observatorio Galego de Dinamización Demográfica a los grupos parlamentarios de la oposición y propuso redactar una ley de impulso demográfico que rescató ayer Feijóo en su conversación con Caballero. "Nos gustaría en ese proyecto de ley tener el compromiso y las propuestas del partido socialista y a tal fin Caballero nos dijo que estaría muy interesado en participar", apuntó.

Feijóo aprovechó para recordar que, junto con Castilla y León, Galicia lidera un foro demográfico de ocho comunidades -del PP y el PSOE- que llevaron a la Conferencia de Presidentes que España asuma como "problema y política de país" los asuntos relacionados con la demografía.