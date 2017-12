Caballero avisa a Feijóo de que estará "enfrente" y erige al PSdeG como líder de la izquierda

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, avisó ayer al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de que lo tendrá "enfrente" para "construir una alternativa de izquierdas al gobierno de la derecha" y "conseguir un cambio político en Galicia". Preguntado por las palabras de Feijóo que le instaba a acuerdos con los populares si quiere ser el "líder" de la oposición gallega, Caballero alega que "el principal partido político en la izquierda es el PSdeG, que tiene tres diputaciones, cientos de miles de ciudadanos bajo sus gobiernos, un número de diputados y senadores que lo convierte en la fuerza política de la izquierda con mayor poder institucional y con mayor representatividad".

De todas formas, admite que el PSdeG "empató con las mareas en número de diputados" en las últimas autonómicas, y aunque recuerda En Marea "tiene mayor número de votos en esas elecciones", pero apunta que el PSdeG "tiene mayor voto que cualquier otra fuerza de izquierdas en las últimas elecciones generales y municipales".

Caballero defendió que en Galicia "tiene que haber una alternancia" en el Gobierno tras tres mayorías absolutas del PP gallego y asegura que las alternativas de izquierdas en Galicia "solo fueron posibles cuando las lideraron los socialistas". "Nosotros queremos retirar al Partido Popular", destacó. En este sentido, el secretario xeral de los socialistas gallegos avanzó que estará "en todos y cada uno" de los ayuntamientos gallegos de aquí a las próximas elecciones municipales.

Sobre su reunión con el presidente gallego el miércoles apuntó que mantendrá las "líneas abiertas de diálogo" con Feijóo en cuestiones de "interés común" como la defensa de una financiación autonómica "potente" para Galicia y que hará una oposición "con responsabilidad y sentido de país que ponga los intereses de los gallegos por encima de cualquier otro tipo de escenario". "Nosotros estamos en la izquierda y nuestros actores de diálogo y posible encuentro estarán siempre en la izquierda, que haya un encuentro entre el secretario xeral del PSdeG y el titular de la Xunta es algo que entra en la normalidad de cualquier proceso democrático", aclaró.

Los otros dos partidos de la oposición creen que el mandatario busca a alguien más cómodo y se ven reforzados. Luís Villares, portavoz de En Marea, cree que la "ocurrencia propia del Día de los Inocentes" hecha por Feijóo sobre un cambio al frente de la oposición en Galicia refrenda su labor y revela que Feijóo busca "a alguien que le sea más cómodo". El magistrado lucense en excedencia recordó a Feijóo que los ciudadanos pusieron a En Marea como "segunda fuerza más votada" y "líder de la oposición en Galicia", un papel que, en su opinión, la formación demostró este "año y medio" tanto en el Cámara autonómi- ca como en la calle. "Es una pulsión social que lamentablemente para Feijóo no va a poder determinar", indicó Villares, quien insistió en que "hay cosas que no están al alcance" del presidente gallego porque Feijóo, con su mayoría, "puede amordazar al Parlamento gallego pero no puede decidir quién es la oposición".

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aseguró que estaría "preocupada" si Feijóo la prefiriese de líder de la oposición y se mostró "muy feliz" de ser "incómoda" para el PP. La dirigente nacionalista reconoció que si el máximo mandatario autonómico le hiciese este ofrecimiento no se iría "para casa contenta". "Al PP le encantaría una Galicia de ese viejo bipartidismo pero nuestra labor no es hacer feliz a Feijóo y vamos a seguir haciendo una oposición incómoda", indicó.