Feijóo cree que un Gobierno independentista retrasaría la financiación

El presidente de la Xunta considera que si el próximo Gobierno de Cataluña es independentista, las negociaciones del nuevo modelo de financiación autonómica podrían verse afectadas. "Como mínimo, se retrasaría", advirtió tras la reunión semanal de su Ejecutivo.

Para Feijóo, un Gobierno soberanista "condicionaría" las negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, bien porque no acudan al encuentro o porque muestren un "desinterés absoluto" un alcanzar un acuerdo multilateral entre todas las partes -como quiere el presidente de la Xunta- y reclamen uno bilateral. Sin embargo, para el jefe del Ejecutivo gallego la "clave" para cerrar un nuevo modelo está en el PP y el PSOE lleguen a un acuerdo.

Ayer se reunió el comité técnico para analizar las propuestas de las comunidades autónomas. La de la Xunta, que todavía no se conoce, será explicada por los responsables de Facenda cuando se reinicie la actividad parlamentaria tras las vacaciones. Casi todas las comunidades reclaman más cesión en el porcentaje de impuestos y mayor nivelación de ingresos.

Victoria de Ciudadanos

La situación de Cataluña se coló entre las preguntas tras el Consello de la Xunta. Para Feijóo, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no debe renunciar a intentar formar un Gobierno, ya que se trata del partido con más escaños. "Tiene que intentarlo y, si no puede, explicar por qué" no ha sido posible, apuntó. Sin embargo, Feijóo afirmó que "todo parece indicar" que los partidos independentistas "utilizarán la ley para que el partido que ha ganado las elecciones no pueda gobernar" y, por ello, dijo, sería conveniente que continúen "utilizando la ley" durante todo el mandato.

El presidente de la Xunta también ha asumido el "muy mal resultado" del PP en las elecciones e indicó que ahora toca "tomar decisiones para retomar fuerza" en Cataluña. En su análisis, consideró que el "mal resultado del PP" es consecuencia del "voto útil para Ciudadanos".