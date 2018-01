La Xunta recaudará más de 125 millones por sucesiones, 80 menos que antes de la reforma

Las arcas autonómicas ingresarán en el año que acaba de empezar 125,2 millones por el impuesto de sucesiones, un 40% menos que antes de la rebaja fiscal impulsada por el Gobierno de Feijóo y que ha librado desde 2016 al 99% de los gallegos de pagar por las herencias recibidas de un familiar directo.

El Ejecutivo autonómico obtenía antes de la reforma 205 millones al año por el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Este año serán unos 80 millones menos, según las previsiones que maneja la Consellería de Facenda

La caída en la recaudación es importante, si se piensa que la Xunta deja de manejar 80 millones que podría destinar a guarderías, hospitales o carreteras, pero si el 99% de los gallegos que heredan no tributan ¿por qué el impuesto no se desploma en igual medida? Porque en este impuesto "también están incluidas las donaciones y las sucesiones que no se corresponden con familiares directos y que no se benefician de la rebaja fiscal ni en Galicia ni en ninguna parte de España", apuntan desde el departamento de Valeriano Fernández.

Lucha contra el fraude

Además explican que en los últimos años se ha intensificado la lucha contra el fraude fiscal y en 2018 está previsto seguir revisando autoliquidaciones de los cuatro años anteriores. En 2016, la Xunta aumentó en 74,6 millones su recaudación del impuesto de sucesiones tras comprobar las cifras declaradas por los herederos y corregirlas al alza. Precisamente fue en 2016 cuando entró en vigor la rebaja fiscal que permite no tributar por una herencia de un familiar directo cuando el legado no supera los 400.000 euros, excluida la vivienda habitual.

Las herencias que superan ese importe solo tributan por la diferencia, mientras que antes de la reforma fiscal el techo estaba en 125.000 euros, con la particularidad de que sobrepasada esa cuantía solo estaban exentos los primeros 18.000 euros.

En el primer año de la rebaja fiscal, la recaudación por sucesiones cayó en 32 millones y la previsión de Facenda para el año que acaba de terminar es de 14 millones con respecto a 2016.

El ejercicio pasado fue la primera vez que al cien por cien de las herencias liquidadas se le aplicó la rebaja de impuestos, algo que no ocurrió en 2016, ya que se liquidaron herencias de ejercicios anteriores no sujetos al cambio fiscal. Desde el momento del fallecimiento, el plazo para liquidar el impuesto de sucesiones es de seis meses.

Antes de la reforma, cada gallego que abría un testamento pagaba de media unos 6.000 euros. A modo de ejemplo, un contribuyente de más de 25 años que antes del 1 de enero de 2016 heredase dos pisos y 30.000 euros en efectivo en el banco pagaba en Galicia casi 27.000 euros. Con la reforma fiscal de Facenda, el desembolso en la comunidad gallega es cero.

En el año que acaba de arrancar está prevista abrir la negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica. El comité de sabios que puso encima de la mesa una baterías de propuestas para el futuro sistema abogó por "armonizar" el impuesto de sucesiones en España y que se fije un mínimo que todas las comunidades deberán aplicar. "A nosotros nos ha costado mucho llegar a reducirlo, por eso no me gustaría tener que subirlo ahora", valoró Feijóo al respecto.