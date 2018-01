Rajoy inaugura la ampliación de la AP-9 en Santiago

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha encabezado hoy en Santiago el acto de apertura de los nuevos carriles de la Autopista del Atlántico (AP-9) en el tramo que funciona como circunvalación libre de peaje en la capital de Galicia. Las obras requirieron una inversión de casi 85 millones de euros.

En la ceremonia participó también el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien ante Rajoy demandó inversiones públicas para la comunidad. "Galicia es una buen lugar para invertir", soltó Feijóo, tras destacar que el paro ha descendido en la autonomía y que esta tiene las cuentas saneadas y paga a los proveedores en plazo.

"Hay que intentar hacer las cosas bien y si hay premio, mejor, y si no, no pasa nada. Lo importante es hacer las cosas bien", respondió Mariano Rajoy en un intervención en la que no hubo preguntas.

Feijóo también aprovechó para recordar al presidente del Gobierno que las obras pendientes en la AP-9, como la conexión con la Cidade da Cultura, no podrán llevar aparejadas un incremento de los peajes para los usuarios, como así ha sucedido con las ampliaciones de Rande y la circunvalación de Santiago, pero Rajoy en su discurso nada habló sobre peajes.

Al finalizar el acto, el presidente del Gobierno felicitó a los mandos policiales responsables de las investigación sobre la desaparición y muerte de Diana Quer.