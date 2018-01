La AP-9 supera los 7,8 millones de usuarios en 11 meses por primera vez desde 2011

El uso de la AP-9 sigue al margen del debate sobre la transferencia de la autopista a Galicia. La vía que vertebra la comunidad a través de sus 219 kilómetros superó en los once primeros meses de 2017 los 7,8 millones de usuarios, una cifra que no se alcanzaba en los últimos seis años. Otra historia será cómo afecta la subida de los peajes del 3,1% que se produjo a principios de enero o la ampliación de la autopista en Santiago y el puente de Rande. Pero mientras, la AP-9 encadenó en noviembre 19 meses de incremento de tráfico, que si no hubiese sido por la caída del 0,1% de abril de 2015 (debido a la Semana Santa) llevaría 39 meses (más de tres años) con aumentos consecutivos.

Tras este buen comportamiento están la recuperación de la economía y el aumento de los desplazamientos, sobre todo en los meses de verano. Entre julio y septiembre utilizaron la AP-9 de media cada día más de 27.000 vehículos. Fue la mejor cifra de los últimos seis años.

Julio y agosto fueron dos meses muy buenos para la autopista gallega. En julio la usaron de media al día 27.798 coches. Un 1,7% más que en julio del año pasado. La última vez que la AP-9 superó esta cifra en el séptimo mes del año fue en 2011 con 28.784. Lo mismo ocurrió en agosto. El aumento con respecto al año anterior fue del 3,6%. Transitaron 28.883 vehículos. Hay que remontarse a agosto de 2010 para encontrar una cifra mayor (31.488).

Desde 2011, la vía gallega no alcanzaba los 7,8 millones de usuarios en los primeros once meses del año. Aquel año fueron 8,2, según los datos del Ministerio de Fomento. La cifra más baja hasta noviembre se produjo en 2012 con 6,8 millones, un 14% menos. Por el contrario, el volumen más alto lo alcanzó en 2007 con casi 9 millones de vehículos. Un 13% más que los que la utilizaron en 2017.

A falta de contabilizar el último mes de 2017, la autopista gallega camina hacia su cuarto año seguido con aumento de usuarios. Los seis anteriores los había cerrado en números rojos. El 2014 lo acabó con un alza del 0,4%; en 2015; del 5,5% y en 2016, del 3,6%. En los once primeros meses de 2017 el incremento con respecto al mismo periodo del año anterior es del 4%.

El último mes del que, por ahora, hay datos oficiales es noviembre. Circularon de media cada día 22.504 vehículos, un 4,5% más que en el mismo mes de 2016.

Mejor comportamiento tuvo aún la otra autopista de titularidad estatal que hay en Galicia, la AP- 52 entre Santiago y el Alto de Santo Domingo (Ourense). En los primeros once meses del año utilizaron alguno de sus 56 kilómetros más de 72.700 vehículos. Es el mejor dato desde que fue inaugurada en 2003. En noviembre sumó su octavo mes con incrementos de tráfico. A falta de diciembre, también cerrará 2017 en positivo. Lo mismo que ocurrió en los cuatro años anteriores.

A nivel nacional, el tráfico en las autopistas y túneles de peaje de la Red de Carreteras del Estado se incrementó un 4,5% en los once primeros meses de 2017, al registrar una intensidad media diaria (IMD) de 19.293 vehículos.

En noviembre, la IMD de las autopistas españolas fue de 16.546 vehículos, un 4% superior a la de idéntico mes de 2016. El tráfico en estas vías encadena ocho meses de subidas tras romper en marzo con diez meses al alza, por el efecto de la Semana Santa.