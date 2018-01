Siguiente parada: los "diez mil ríos"

En Galicia existe una "necesidad de poner nombre a todo" y "cada rincón tiene su nombre propio". Así argumentaba el académico de la Real Academia Galega Xesús Ferro la riqueza toponímica de la comunidad al presenar la nueva web relacionada con la toponimia, dispuesta para animar a la colaboración ciudadana para registrar la denominada micro, la que sirve para designar desde fuentes a parcelas y que implicaría sumar, calculó entonces, 1,3 millones más de nombres a un "tesoro" que ve necesario preservar y que es único en Europa. La Xunta es aún más categórica: "La toponimia de Galicia es un tesoro cultural, por su antigüedad, variedad, densidad y cantidad. Este volumen de nombres de lugares que posee Galicia es tan inusual que la convierte en una de las regiones del mundo con mayor número de topónimos".

Que las denominaciones de los lugares no caigan en el olvido atañe a la tierra, pero también a las aguas. Por eso una de las tareas que asumirá en próximos meses el IET es, además de colaborar en digitalizar los resultados del proyecto de toponimia de Galicia, el geolocalizar los nombres de la red hidrográfica. Y también se le dará un repaso, añade Santé, a las carreteras. La "filosofía", apunta, es "actualizar", no dar una versión estática. Con ese matiz, y cierta "cautela" dada las características del material con el que trabajan, considera "un paso muy importante y grande que no se había dado hasta ahora" la georreferenciación que acaban de completar en su institución del Nomenclátor gallego.