Miles de conductores con sus familias, atrapados durante toda la noche en la AP-6

Una pesadilla fue lo que vivieron ayer miles de viajeros, muchos de Galicia, en la autopista del Noroeste (AP-6), a la altura de varios municipios de Segovia. En plena festividad de Reyes, más de 3.000 conductores, según cifras de la DGT, se vieron obligados a pasar la noche dentro de sus coches, sin recibir ninguna información ni ayuda hasta la madrugada, por una intensa nevada. Los afectados se quejaron de que no habían recibido ningún tipo de información, ni antes ni después del colapso de la autopista de peaje que une Adanero (Ávila) con Las Rozas (Madrid).

El Gobierno de Castilla y León pidió ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME) en torno a las 22.00 horas del sábado, cuando la situación ya se había desbordado. En 15 minutos se movilizaron 168 soldados del V Batallón con base en León, y varias decenas más del I Batallón, con base en Madrid, hasta hacer un número de 240. Los soldados, que llegaron a la parte castellano-leonesa del atasco en torno a la 01.00 de la madrugada, acudieron con unas 70 máquinas, entre quitanieves, transportes acorazados y de montaña -dotados de orugas-, pero finalmente tuvieron que recurrir a las palas para poder abrir un carril y liberar a los coches atrapados. "Algunos de ellos estaban rodeados de un metro de nieve", asegura el comandante gallego Javier Trevín, jefe del área de Relaciones Institucionales del V Batallón de la UME. Los soldados facilitaron combustible a los conductores para que pudiesen mantener sus vehículos encendidos y disponer así de calefacción. También facilitaron mantas y caldo caliente a los atrapados. La operación rescate se prolongó hasta las 13.30 horas de ayer.

La situación en la sierra de Guadarrama se normalizó ayer con la reanudación del tráfico a las 14.45 horas, pero sobre las 20.00 horas la Dirección General de Tráfico (DGT) anunciaba de manera inmediata el cierre de la AP-6, AP-61 y AP-51 por el incremento de la intensidad de la nevada. Casi dos horas después el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunciaba en Twitter que la AP-6 volvía a tener la circulación abierta al completo en ambas direcciones, con la única restricción del paso de camiones.

El director de la DGT, Gregorio Serrano, aseguró que los conductores no se enteraron de los avisos o no tomaron precauciones. Serrano explicó ayer que todos los paneles de información en carreteras avisaban desde el viernes del temporal, por lo que "se conocía con antelación la nevada que iba a caer", y resaltó que los conductores que quedaron atrapados en la AP-6 no se enteraron de estos avisos o no tomaron las precauciones necesarias. De hecho, según el responsable de Tráfico, "muchos vehículos iban sin cadenas", por lo se produjeron accidentes en dicha autopista que ocasionaron el colapso.

Algunos usuarios destacaron que los vehículos no dejaron el carril izquierdo para el paso de los vehículos quitanieves, mientras que otros denunciaron que no recibieron ningún aviso del colapso, ni en paneles informativos ni en el peaje de la AP-6.

La filial de autopistas de Abertis, dueña de Iberpistas, afirmó que activó un Plan Operativo de Vialidad Invernal en la AP-6 el viernes las 21.00 horas por el temporal de nieve y que lo puso en marcha bajo la coordinación directa del Ministerio de Fomento y la DGT.

La concesionaria de la AP-6 explicó en un comunicado que el operativo se inició a partir del momento de activación de la alerta, "llevándose a cabo todos los protocolos de adecuación de la vía y de disposición de los vehículos quitanieves y de rescate". Además, aseguró, se liberó el paso por el peaje para facilitar la circulación de los vehículos de la vía.

Muchos afectados contradicen esta versión. El periodista gallego Rodolfo Irago, que fue uno de los atrapados en la nieve, asegura en ElDiario.es que, de Galicia hacia Madrid, "la DGT solo iba avisando a primera hora de la tarde de que estaba restringida la circulación de camiones llegando a Madrid, pero en ningún momento se daban avisos para turismos". "De hecho -continúa-, circulamos sin problemas hasta Adanero, a 110 kilómetros de Madrid. En ese momento, la Guardia Civil nos desvió hacia la antigua Nacional VI y por allí nos dirigimos hacia una ratonera por la que 10 kilómetros después ya era imposible circular por la nieve y el hielo. Ni con cadenas se podía avanzar", señala.

Un total de 30 provincias, ninguna gallega, estarán hoy en alerta amarilla por temperaturas mínimas, nevadas, lluvias, fuerte oleaje y tormentas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En concreto, por frío estarán en riesgo las provincias de Ávila, Burgos y León, donde se alcanzarán de mínimas ocho, siete y cinco grados bajo cero respectivamente. En Galicia subirán las temperaturas y se prevé que la cota de nieve se sitúe en torno a los 1.100 metros.