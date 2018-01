Archivada la investigación sobre la contratación de los helicópteros antiincendios

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago, decidió el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones contra el responsable forestal de la Xunta, al ver "una decisión ponderada y adecuada" la que este tomó en 2012 para adjudicar a la empresa Inaer el servicio de helicópteros contra incendios en la comunidad.

El auto establece que la adjudicación de los helicópteros fue una decisión "ponderada y adecuada" para "la preservación del interés general". Además, añade que "no puede considerarse caprichosa o arbitraria". "La necesidad de actuar no solo era necesaria, sino también acuciante y urgente con el fin de preservar no solo los recursos naturales, sino también la seguridad de las personas", destaca el magistrado.

Niega así que el encargo a Inaer fuera "una decisión ilógica o arbitraria", para lo que también argumenta que "una vez superada dicha campaña", la de 2012, "se procedió a la tramitación ordinaria de la contratación del mentado servicio para campañas futuras", informa Europa Press.