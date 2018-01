Sindicatos denuncian que no hay fecha para tratar la huelga de funcionarios de Justicia

Los sindicatos acusaron ayer al vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de "mentir" ante el conflicto abierto con los funcionarios de Xustiza, y denunciaron que todavía no hay fecha para la reunión en la que deberían seguir las negociaciones encaminadas a evitar la huelga prevista para el día 25. Las organizaciones sindicales recuerdan que Rueda destacó "avances" entre el comité de huelga y la Dirección Xeral de Xustiza, además de avanzar "una mejora sustancial", pero lamentan que "lo único que hay son mentiras".

"Las buenas sensaciones de la reunión del pasado día 9 se disiparon y vuelven por el camino de la no negociación y de la irresponsabilidad", señala el comité de huelga, que subraya que para ayer estaba prevista la sexta reunión con la Xunta, con la mediación de la presidenta del Consello de Relacións Laborais, "que ya había sido aplazada el jueves pasado". "La reunión, sin previo aviso y sin ninguna explicación por parte de la Xunta, no tuvo lugar. Ahora mismo no solo no sabemos cuándo habrá una nueva", explican.