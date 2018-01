El Ejecutivo gallego garantiza que los Presupuestos del Estado "no afectarán" al AVE

La conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, se remitió ayer al Ministerio de Fomento y al presidente de Adif, que garantizan que la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado no afectaría a las obras del AVE en Galicia.

"El presidente de Adif y el ministro siempre trasladaron que no es un asunto presupuestario de la compañía", expresó. "Si el presidente de Adif dice que la no aprobación de los Presupuestos Generales no afectará a las obras, me remito a los propios responsables del Ministerio", aseguró Vázquez.

La conselleira realizó ayer estas declaraciones después de que el pasado domingo durante una entrevista concedida a la Cadena Ser aseguró que la Xunta temía por el retraso del proyecto ante esta situación. Además, la conselleira reiteró que la llegada de la alta velocidad a Galicia es un "objetivo de país irrenunciable" y que el Gobierno gallego estará "vigilante" para que, en 2018, las obras del AVE alcancen Pedralba (Ourense).

"Todos los gallegos estamos cansados de diferentes fechas y muchos retrasos", afirmó.