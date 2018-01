Feijóo pide más inspección educativa y sanitaria del Estado en las autonomías

"Yo soy partidario de que se refuerce, por ejemplo, la inspección educativa del Estado o la inspección sanitaria", defiende el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien opina que no se trata de que las comunidades devuelvan competencias sino de "coordinar mejor".

"Hay materias que se gestionan con dificultad tal y como están. Por ejemplo, en Justicia, no ayuda que una parte sea del Estado y otra de las comunidades, y que incluso haya autonomías que todavía no han asumido la competencia. Esta complejidad no es buena para el Estado. Pero tampoco es el mejor sistema que en Educación cada comunidad fraccione sus ofertas públicas para nombrar profesores que luego no pueden moverse de una autonomía a otra", explicaba ayer en una entrevista en La Razón el titular de la Xunta, en la que reafirmó su intención de no optar a un cuarto mandato en Galicia, y no despejó si prevé dar el salto a Madrid: "Hasta 2020 mi total disponibilidad es para Galicia", contestó.

Sobre si Mariano Rajoy debe repetir como candidato en las elecciones generales, aseguró que el presidente "no hará ninguna propuesta que perjudique a su partido y tiene todo el derecho a presentarse".

Feijóo se mostró partidario de actualizar el modelo autonómico, "con todo lo aprendido en los 40 años". "No es razonable que las Cortes Generales aprueben leyes que acaban pagando las comunidades. Y no puede haber autonomías que sostengan Administraciones Públicas que sean réplicas del Estado... Igual que los alemanes han hecho un ajuste en su estructura federal, nosotros también tendremos que hacerla. Pero sin dejarnos llevar por la presión y la urgencia de un conjunto de políticos que han perdido la razón. El sosiego es un elemento fundamental para hacer que las cosas perduren", insiste Feijóo.

El líder de los populares gallegos no se muestra muy optimista con respecto a la revisión de la financiación autonómica: "Cada trimestre que pasa hay menos margen para llegar a un acuerdo. Y si finaliza este año sin él, entonces no será posible".